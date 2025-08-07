SUSCRIBITE
Mirá los últimos precios de remates de hacienda en la región

La Cooperativa de Patagones y Viedma tuvo actividad en Stroeder, mientras que Amado Morón e Hijos subastó hacienda en General Conesa. Todo el detalle de los precios obtenidos, en esta nota.

Miguel Vergara

Miguel Vergara


La Cooperativa de Viedma y Patagones realizó un remate presencial de invernada y cría en Stroeder donde se encerraron 1.200 vacunos. Luego del almuerzo de camaradería celebrado a las 12,30 fue el turno de las ventas a partir de las 14 horas.

El próximo remate feria de la firma será virtual y se realizará el 2 de septiembre, mientras que también se anuncia la 29° Exposición Rural de la Comarca a desarrollarse en Carmen de Patagones del 12 al 14 de septiembre.

A continuación dejamos los valores obtenidos en las distintas categorías que salieron a subasta:

Remate realizado por Amado Morón en Conesa


Donde también hubo actividad fue en la Sociedad Rural de General Conesa, donde la firma Amado Morón e Hijos celebró su remate feria el 7 de agosto en horas de la tarde, con el martillo de Guillermo Ayerra.

El resultado detallado de las ventas en esta oportunidad fue el siguiente


