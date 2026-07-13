No lo imaginarías: la razón por la que se plantan rosas en los viñedos

Las rosas han sido aliadas de la viticultura durante muchos años. Foto: gentileza.

Aunque a simple vista parece una decisión puramente estética para embellecer un viñedo, los rosales plantados en las cabeceras de las hileras de vid cumplen una función agronómica vital: actúan como un sistema de alerta temprana frente a enfermedades.

Tanto las vides como los rosales son propensos a sufrir el ataque de los mismos hongos, siendo el oídio (también conocido como ceniza) y el mildiú los más destructivos. Sin embargo, los rosales son mucho más sensibles y vulnerables a estas plagas que las plantas de uva.

El mecanismo de alerta funciona así:

Infección anticipada: Cuando las condiciones climáticas (humedad y temperatura) son ideales para la propagación de los hongos, el rosal se enferma primero.

Cuando las condiciones climáticas (humedad y temperatura) son ideales para la propagación de los hongos, el rosal se enferma primero. Síntomas visibles: Las hojas y los tallos del rosal empiezan a mostrar manchas (un polvillo blanco en el caso del oídio) varios días antes de que el hongo logre colonizar la vid.

Las hojas y los tallos del rosal empiezan a mostrar manchas (un polvillo blanco en el caso del oídio) varios días antes de que el hongo logre colonizar la vid. Acción preventiva: Al revisar los rosales y detectar la enfermedad, el viticultor o ingeniero agrónomo confirma que la amenaza está en el ambiente. Esto le da un margen de tiempo crítico para aplicar tratamientos protectores a las vides antes de que la plaga arruine la cosecha.

Rosas en los viñedos: origen y sustentabilidad

Esta técnica se popularizó a mediados del siglo XIX en Europa, cuando un brote devastador de oídio (y más tarde de filoxera) casi arrasa con todos los viñedos del continente. Al no contar con sensores ni estaciones meteorológicas avanzadas, los agricultores encontraron en los rosales a sus mejores centinelas.

Hoy en día, aunque la tecnología ha avanzado, la práctica sigue muy vigente. De hecho, es un pilar de la viticultura ecológica y sostenible. Tener este indicador natural permite a los productores aplicar tratamientos orgánicos (como el azufre) únicamente cuando es estrictamente necesario, evitando rociar agroquímicos de forma sistemática «por las dudas».

Los rosales siguen siendo un pilar de la viticultura ecológica y sostenible. Foto: gentileza.

Dato curioso: históricamente, algunas fincas aprovechaban esta necesidad técnica para señalizar sus cultivos, plantando rosas rojas en las hileras de uvas tintas (como Malbec o Cabernet) y rosas blancas o amarillas en las hileras de uvas blancas (como Chardonnay o Sauvignon Blanc).

Oídio y mildiú: las principales plagas que anticipan las rosas en los viñedos

Aunque tanto el oídio como el mildiú son hongos capaces de arruinar una cosecha entera en cuestión de días, actúan de formas muy distintas y bajo condiciones climáticas totalmente opuestas.

Característica Oídio (La «Ceniza») Mildiú Clima favorito Calor moderado y ambiente húmedo, pero sin lluvia directa (la lluvia fuerte lava sus esporas). Mucha lluvia, días nublados y calor. Cómo se ve en las hojas Aparece un polvillo blanco o grisáceo en ambas caras de la hoja. En la cara superior aparecen manchas amarillentas. En el envés, sale una pelusa blanca. Impacto directo en la uva Agrieta los granos. El hongo frena el crecimiento de la piel de la uva, pero la pulpa sigue creciendo por dentro hasta que el grano explota. Deshidrata y momifica. Ataca el raspón (el «esqueleto» del racimo) y los granos jóvenes, haciendo que se vuelvan marrones, se sequen y caigan.

Los rosales son mucho más sensibles y vulnerables a plagas que las plantas de uva. Foto: gentileza.

Hoy, en los viñedos modernos, el monitoreo sanitario se realiza con técnicas mucho más precisas, por lo que los rosales ya no son indispensables como sistema de detección. Sin embargo, todavía pueden encontrarse porque mantienen esa tradición histórica y embellecen el viñedo.

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