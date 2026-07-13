El emotivo adiós de Lucas Trejo a su familia tras el desastre en Venezuela

Luego de intensas jornadas de remoción manual de mampostería en el edificio residencial de la zona de Playa Grande, en Venezuela, el marcador central argentino Lucas Trejo apeló a sus canales digitales para manifestar un último y sentido adiós a su esposa e hijos, que murieron tras el doble terremoto que afectó ese país.

La emotiva publicación de Lucas Trejo, acompañada por una fotografía familiar donde se lo ve junto a su esposa Yanina Maranella y sus pequeños hijos Aarón y Ainhoa, sintetiza el impacto humano de un desastre que golpeó con severidad el norte del territorio venezolano mientras el deportista cumplía con sus compromisos profesionales.

El conmovedor posteo de Lucas Trejo, tras la muerte de su familia en el doble sismo que afectó a Venezuela

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lucas Trejo compartió una sentida historia: con la imagen de su familia, se despidió de ellos. «Los amo, todos los días, por siempre!» señaló en la publicación, y dejó un mensaje por primera vez tras la devastadora pérdida.

La sentida publicación de Lucas Trejo en su cuenta oficial de Instagram.–

El conmovedor posteo de Lucas Trejo: la tragedia familiar y la confirmación del hallazgo en La Guaira

La pérdida que afecta de manera directa al exjugador de Instituto de Córdoba se produjo en un momento de estricta rutina profesional, dado que el futbolista se encontraba concentrado con el plantel del Club Sport Marítimo de La Guaira, en la ciudad de Caracas, para disputar la jornada inaugural de la copa local.

Fue en ese intervalo geográfico cuando se registraron los violentos movimientos telúricos en Venezuela, que provocaron el colapso inmediato del complejo habitacional donde residían sus seres queridos.

Tras días de una angustiosa búsqueda que movilizó a voluntarios y brigadistas, las autoridades confirmaron la localización sin vida de la mujer y los dos niños, un desenlace que motivó la sentida publicación de Lucas Trejo bajo la promesa de un afecto incondicional y eterno.

El conmovedor posteo de Lucas Trejo: el proceso de duelo y las muestras de apoyo

Las horas posteriores al trágico hallazgo expusieron el severo desgaste físico y emocional del defensor, quien según declaraciones de su propia hermana, Karen Trejo, a medios televisivos de su provincia natal, permaneció completamente ajeno a los dispositivos de comunicación para abocarse en persona a las tareas de rescate entre los bloques de hormigón.

El entorno del futbolista, de 38 años, describió un cuadro de profunda conmoción y asistencia médica para sobrellevar la situación, una realidad que se entrelaza con el masivo acompañamiento de las parcialidades de los diversos clubes donde Trejo dejó su huella deportiva, incluyendo su recordado paso como capitán y campeón en el Monagas.