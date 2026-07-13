Trump se proclamó “el guardián” del Estrecho de Ormuz y propone cobrar un impuesto al tránsito de petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso cobrar impuestos al tránsito de petróleo para garantizar su seguridad. (Foto: gentileza)

El mercado energético internacional sufrió otra sacudida al inicio de la semana debido al recrudecimiento de las hostilidades militares entre Estados Unidos e Irán. La reanudación de los bombardeos en Medio Oriente y la latente amenaza de Teherán de bloquear el tránsito marítimo dispararon el precio del petróleo e interrumpieron un período de relativa calma en las principales plazas financieras del mundo.

Según reportaron las agencias internacionales AP, AFP y Reuters, el mandatario norteamericano ratificó que el acuerdo de alto el fuego caducó tras una nueva oleada de bombardeos y se autoproclamó de forma unilateral como el nuevo protector de la región. La sorpresiva medida de la Casa Blanca incluye una polémica penalización económica que promete reconfigurar las reglas del comercio exterior de hidrocarburos.

«Nos convertiremos en los guardianes del estrecho. Quizá lo llamemos el ángel de la guarda del estrecho. Y deberíamos recibir una compensación por ello“, detalló Donald Trump en declaraciones a la televisión estadounidense difundidas por cables de prensa globales. El magnate argumentó a través de su red social Truth Social que las naciones que circulan por esa vía marítima son «muy ricas» y que no se puede esperar que las fuerzas militares norteamericanas brinden protección a cambio de nada.

Un arancel del 20% y el restablecimiento del bloqueo naval

El plan estratégico anunciado por la administración republicana comenzará a implementarse de manera inmediata con el despliegue de barcos de guerra en la zona de conflicto. El bloqueo norteamericano está diseñado específicamente para impedir la entrada o salida de los buques comerciales de origen iraní, permitiendo el uso justo al resto de las naciones soberanas.

Sin embargo, la libre navegación estará condicionada por un nuevo tributo militar. Estados Unidos exigirá un reembolso obligatorio a una tasa del 20% sobre toda la carga transportada por el canal. Trump afirmó ante los corresponsales internacionales que este inédito impuesto al petróleo y al gas natural licuado (GNL) servirá para cubrir la totalidad de los costos logísticos necesarios para garantizar la paz en una zona altamente volátil.

El presidente justificó la agresiva postura afirmando que el régimen de los ayatollahs rompió los compromisos previos y advirtió de forma tajante que la decisión es avanzar con firmeza.

Escalada militar: Bombardeos del Centcom y contraataque iraní

Las advertencias de la Casa Blanca se produjeron pocas horas después de que ambas potencias intercambiaran una intensa oleada de misiles entre la noche del domingo y este lunes.

Yesterday, using multiple one-way attack surface drones, CENTCOM forces successfully struck a submarine and ship maintenance facility in Iran. Three Corsair unmanned surface vessels hit the port at Bandar Abbas Naval Base, marking the first time American forces have employed sea… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026

De acuerdo con los despachos emitidos por los organismos de vigilancia global, las hostilidades cruzadas mantuvieron bajo fuego a los puntos más calientes del corredor:

Ofensiva norteamericana: El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó haber golpeado decenas de posiciones tácticas terrestres para mermar la capacidad de despliegue de las fuerzas islámicas, aunque aclararon oficialmente que el tráfico comercial civil sigue fluyendo.





El confirmó haber golpeado decenas de posiciones tácticas terrestres para de las fuerzas islámicas, aunque aclararon oficialmente que el tráfico comercial civil sigue fluyendo. Explosiones en Teherán: Medios estatales de Irán reportaron fuertes detonaciones en los alrededores de la ciudad portuaria de Bandar Abbas y en la isla de Qeshm .





Medios estatales de Irán reportaron en los alrededores de la ciudad portuaria de y en la isla de . Bases bajo fuego: Como contraataque, la Guardia Revolucionaria de Irán ejecutó lanzamientos de proyectiles contra bases operativas estadounidenses ubicadas en Kuwait, Bahréin, Jordania y Omán. El brazo armado iraní rechazó la autoridad del Centcom y afirmó que el estrecho es su territorio soberano.



El impacto en los mercados y la sombra electoral del 3 de noviembre

La sensibilidad extrema que despierta este conflicto en las plazas financieras internacionales responde a que por el Estrecho de Ormuz circula aproximadamente una quinta parte (el 20%) de la producción mundial de crudo. Desde el inicio formal de las acciones bélicas el pasado 28 de febrero, el bloqueo del canal ha sacudido las economías occidentales de manera directa.

A raíz de los acontecimientos de las últimas horas transmitidos por las agencias de noticias, los contratos del petróleo Brent reaccionaron con un salto inmediato por encima de los 79 dólares por barril. Esta nueva escalada representa una severa complicación política para la administración norteamericana de cara a las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre de 2026.

Mientras los gobiernos de Qatar, Pakistán y Omán intentan abrir canales de negociación diplomática de urgencia, el régimen iraní advirtió que no cumplirá ningún término del acuerdo mientras Washington mantenga el asedio militar.

Con información de agencias internacionales de noticias.