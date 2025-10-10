Parque Agroalimentario de Neuquén, un nuevo motor para la economía de Centenario

Centenario suma un nuevo proyecto estratégico para transformar la industria agroalimentaria de la región. Se trata del Parque Agroalimentario de Neuquén (PAN), un espacio de 8 hectáreas ubicado en la Ruta Provincial N°7, km 5, entre el Mercado Concentrador y la unidad penitenciaria, dentro del Parque Industrial Centenario.

“Hace 15 días empezamos con el movimiento del suelo, ya se marcaron las calles y se están empezando a hacer los zanjeos para la instalación de todo lo que son las cañerías de cloacas, aguas y gas”, explicó Diego Molina, presidente del Mercado Concentrador de Neuquén.

El PAN contará con 30 lotes de entre 1.600 y 2.000 m², destinados exclusivamente a empresas de agroalimentos, abarcando producción, transformación, industria y logística. Cada lote contará con todos los servicios básicos como agua, luz, cloacas, telefonía e internet de alta velocidad, además de seguridad 24/7, recolección de residuos, alumbrado público, calles internas asfaltadas y cerramiento perimetral.

El proyecto no solo busca ofrecer infraestructura de calidad. “La sinergia que después se da entre las empresas permite que puedan trabajar en conjunto, puedan vender sus productos unos a otros e inclusive aprovechar todo el flujo logístico que hay en el Mercado Concentrador para abastecerse y vender sus productos o distribuir sus productos a toda la Patagonia”, destacó Molina.

El PAN se ubica estratégicamente con rápido acceso a la Ruta Provincial N°7 y la nueva traza de la Ruta Nacional N°22, y su cercanía con el resguardo aduanero de Centenario, la Zona Franca de Zapala y el Aeropuerto Internacional de Neuquén abre la puerta a nuevas oportunidades comerciales tanto a nivel provincial como internacional.

Actualmente, de los 30 lotes, 16 ya fueron vendidos, y se estima que el PAN esté terminado en aproximadamente un año. Luego, cada empresa construirá sus propias instalaciones.

El Mercado Concentrador de Neuquén ya es un actor clave en Centenario: más de 80 empresas trabajan allí y más de 900 personas acuden diariamente, de las cuales más de la mitad son habitantes de la ciudad. Con el PAN, se espera incrementar la mano de obra local, diversificar la oferta de productos agroalimenticios y potenciar el desarrollo económico de Centenario.

Molina señaló que están proyectando que el parque agroalimentario incremente la cantidad de mano de obra de personas de Centenario, además de más empresas que tributen para la ciudad, favoreciendo su desarrollo.

