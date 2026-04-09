Primer remate de ganado en Bariloche: “Es una alternativa para el pequeño productor”

El primer remate de hacienda en pie en Bariloche tuvo un encierre de 1.100 animales y logró altos precios. Foto: Marcelo Martinez

El primer remate de hacienda en pie de Bariloche se vivió como un evento fundacional en la cordillera, con un centenar de personas atentas al martillero en cada lote de ganado, bajo un sol imponente en el predio de la Sociedad Rural de Bariloche.

La subasta -que tuvo el encierre de 1.100 animales– logró buenos precios con un máximo de 8.850 pesos en animales de 127 kilos y varios lotes por encima de los 8.000 pesos el kilo, un valor que para el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, “superaron las expectativas”.

La consignataria Otermin y Massini de Río Colorado, organizó el primer remate de Bariloche y tuvo a disposición la comisión directiva de la Sociedad Rural de Bariloche que no dudó en impulsar el evento al considerarlo “una alternativa para el pequeño productor”, según afirmó Leandro Ballarini, presidente de la entidad.

Productores chicos y grandes de la cordillera vivieron de cerca en primer remate de hacienda en Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

La destreza del martillero Guillermo Ayerra motivó la compulsa de precios en cada lote. El punto inicial fue a las 15:25 cuando la temperatura inusual en la zona Andina marcaba los 21°C a pocos metros del predio, en la estación meteorológica del aeropuerto, y el primer corral con dos novillos de 470 kilos salió por 4.820 pesos el kilos.

Con el avance del martillero en la caja de la camioneta a cada lote y a medida que el peso del ganado bajaba se subía la compulsa que tuvo hitos por encima de los 8.500 pesos.

“Es un hecho histórico, una modalidad nueva para el departamento Bariloche, un remate de feria donde muchos productores chicos tienen posibilidad de comercializar”, destacó el ministro Banacloy que siguió el minuto a minuto de la compulsa de precios junto al secretario de Ganadería, Norberto Tabaré Bassi.

Los consignatarios Tomás Otermin y Mariano Massini lograron el encierre de terneros provenientes de Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Comallo, Pilcaniyeu, El Manso, El Foyel, Esquel y los alrededores de Bariloche, con la participación de grandes estancias como Leleque y San Ramón, cuya hacienda estuvo entre la más cotizadas.

Ballarini, titular de la Rural de Bariloche, señaló el remate como una “oportunidad” con mejores posibilidades comerciales para los pequeños productores. “Cualquier productor tenga 5 o 20 terneros puede venir a vender y va a obtener valores de mercado, ese es el beneficio para todos”, dijo a Diario RÍO NEGRO.

Banacloy valoró además la “integración de la Provincia” con este remate porque posiblemente gran parte de la hacienda criada en la cordillerana llegará a otras regiones de Río Negro y señaló que la cantidad de hacienda que se logró tener en la primera subasta superó ampliamente las expectativas.

El primer remate de hacienda en pie en Bariloche tuvo un encierre de 1.100 animales y logró altos precios. Foto: Marcelo Martinez

Para los consignatarios también fue positiva la experiencia. Así lo valoró Tomás Otermin a este diario previo a conocerse los valores finales del remate, la camaradería generada y el interés, ya permitía vislumbrar que será el primero de un nuevo ciclo para la ganadería cordillerana y a partir de ahora se estima que podrán organizarse al menos dos subastas anuales.

En la cordillera la ganadería está en crecimiento. Actualmente hay 25 cabañas y un importante corredor en la Ruta 40. “Desde hace diez años tienen un rol fuerte en la incorporación de genética”, destacó el ministro.

Superada la primera experiencia en subasta de hacienda en pie, que despertaba incertidumbre para algunos productores, la conclusión del sector ganadero cordillerano es que el remate de hoy fue un punto de partida.