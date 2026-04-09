Exitoso primer remate de hacienda general en Bariloche: 1.100 animales vendidos a precios firmes y un debut con identidad ganadera

Tal como estaba previsto en la agenda ganadera dispuesta para la ocasión, la pista de la Sociedad Rural de Bariloche se abrió para albergar el primer remate de hacienda general en su historia, un hecho inédito para la zona que reunió a productores, compradores y consignatarios en una jornada que además de los números de las ventas dejó señales a futuro para la realización de más eventos de este tipo.

Con un encierre de 1.100 animales, la subasta mostró volumen, pero sobre todo una calidad excelente para la hacienda. Mariano Massini, de la firma consignataria Otermin-Massini encargada del remate, destacó en horas previas a la venta este punto, además de la sanidad de los animales presentados. Desde los primeros lotes, la tónica fue clara: un interés sostenido de la demana, manos ágiles para pelear precios y valores que reflejaron el momento que atraviesa la ganadería.

“Estamos en un momento extraordinario de la ganadería, no hemos visto un valor como el que tiene hoy la hacienda”, destacaron al momento del inicio de las ventas..

Machos: la invernada liviana marcó el pulso



Los machos fueron protagonistas, especialmente en las categorías más livianas, donde la puja se mostró más firme. Los novillos arrancaron con referencias importantes: un lote de 340 kilos alcanzó los $5.900, mientras que animales de 290 kilos se ubicaron en $6.020, y conjuntos de 270 kilos treparon a los $6.100.

Pero, como nota destacada de la jornada, el primer corral subastado en la historia de la Rural de Bariloche estuvo conformado por dos novillos de 470 y 472 kg. que se vendió a $ 4.820 y quedó en manos del productor Andelino Fernández.

Sin embargo, fue en los terneros donde aparecieron los valores más destacados. Lotes de 240 a 250 kilos se movieron entre $6.550 y $6.650, mostrando buena demanda.

A medida que el kilaje bajó, los precios se afirmaron con fuerza. Terneros de 180 kilos llegaron a $7.100, mientras que en el segmento de 150 kilos se alcanzaron los $8.000.

El tramo final dejó los máximos de la jornada: lotes de 130 kilos oscilaron entre $8.500 y $8.700, con picos de hasta $8.850 en animales de 127 kilos.

La lectura fue clara: el interés por la reposición liviana sigue firme, en un contexto donde cada kilo a futuro gana valor.

Hembras: valores sostenidos y buena calidad



En hembras, el mercado acompañó con firmeza y dejó precios en línea con la calidad presentada.

Las vaquillonas de 280 kilos abrieron en torno a los $5.480, mientras que conjuntos de 260 kilos se movieron entre $6.520 y $6.780, según genética y estado.

Las terneras, en tanto, mostraron una escalera ascendente similar a la de los machos. Lotes de 150 kilos alcanzaron $7.120, y rápidamente escalaron hasta los $7.950.

En los pesos más livianos, los valores volvieron a destacarse: terneras de 130 kilos llegaron a $8.550, mientras que lotes de 140 kilos marcaron máximos de $8.950, confirmando el interés por la recría.

“Un encierre extraordinario, con calidad, sanidad y mucha uniformidad”, fue otra de las frases que se repitió durante la subasta, en referencia al nivel de la hacienda ofrecida.

Vacas: mercado ágil y referencias claras



La categoría vacas y toros para faena, con plazo de 30 días, mostró un mercado dinámico y con valores bien definidos.

Los toros encabezaron con $2.700 por kilo, mientras que las vacas gordas se ubicaron en un rango de $2.280 a $2.400, según kilaje y terminación.

En categorías intermedias, los valores oscilaron entre $1.800 y $2.100, mientras que las vacas más livianas o de menor condición se ubicaron entre $1.600 y $1.780.

“Más cristalino que esto no existe: oferta y demanda en estado puro”, se escuchó desde el martillo, marcando la transparencia del sistema.

Un punto de partida para la región



Más allá de los números, el dato sobresaliente fue institucional: se trató del primer remate de hacienda general realizado en la Sociedad Rural de Bariloche, un paso que abre nuevas posibilidades para la comercialización en la región.

La expectativa ahora está puesta en la continuidad. “Ojalá sea el inicio de un vínculo más fuerte con la Sociedad Rural; cuando haya volumen de hacienda, acá vamos a estar”, señalaron desde la organización.

En un contexto donde la ganadería busca crecer en eficiencia y volumen -“más terneros, más calidad y más kilos por cabeza”, como se remarcó durante la jornada-, este tipo de espacios aparecen como herramientas clave. El debut dejó señales positivas: buena convocatoria, hacienda de calidad y precios que acompañaron. Bariloche ya abrió su pista. Ahora, el desafío será sostener el impulso.

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