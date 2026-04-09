Esteban Domecq en Bariloche: “Estamos en un proceso de estabilización avanzado e inconcluso”

El ciclo económico “Acompañando a quienes hacen”, organizado por el Banco Patagonia tuvo su segunda edición en Bariloche con auditorio lleno y la exposición del economista Esteban Domecq sobre el “tridilema 2026” y el contexto actual y futuro del país.

El espacio que tuvo su primer encuentro en San Antonio Oeste convocó en la cordillera a empresarios y clientes interesados en las líneas crediticias para Pymes de la entidad y de la provincia de Río Negro a través del Fondo de Garantías (Fogario) y la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro.

La bienvenida estuvo a cargo de Mariano Manduca, gerente de Negocios con Sector Público y Universidades del Banco, mientras que la exposición de la propuesta crediticia estuvo en manos del gerente regional de la entidad, Cristian Freile, quien planteó: “Nos esforzamos en buscar alternativas para ser la mejor opción de Río Negro” en materia de financiamiento para el sector privado.

También se expuso la propuesta para el mercado exterior y la opción de pago con Pix, la billetera virtual de Brasil, que ofrece el banco y que tiene buena recepción en Bariloche por la afluencia del turismo brasileño.

El gerente regional del Banco Patagonia, Cristian Freile, expuso ante empresarios y público en general de Bariloche las líneas de créditos y líneas específicas para el comercio exterior. Foto: Marcelo Martinez

Domecq y su mirada de la economía nacional

El momento cúlmine del encuentro fue la charla de Esteban Domecq, presidente de Invecq Consultora Económica, Magister en finanzas y economía en Ucema, docente titular de Macroeconomía y de Economía para Directivos de Empresas en Ucema y consultor de empresas especializado en economía, finanzas y gestión.

El economista hizo un pormenorizado análisis de la situación económica y financiera internacional y nacional, partiendo de la premisa de un “tridilema” para este año marcado por el mercado, la inflación y la actividad, tres ejes que desglosó con datos actuales y previsiones.

Esteban Domecq, consultor económico disertó en las jornadas organizadas por el Banco Patagonia en Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

“Estamos en un proceso de estabilización avanzado e inconcluso”, opinó Domecq ante un auditorio colmado de referentes del sector privado de Bariloche, en el que también participaron autoridades municipales y legisladores.

El consultor dijo que actualmente el modelo económico tiene un “éxito transitorio o parcial”, destacando la baja de la inflación y el superávit fiscal como dos de los resultados positivos del equipo económico del gobierno nacional.

Respecto a la actividad económica, Domecq señaló que está en una “pseudo meseta” y entre las áreas con saldo negativo en los últimos años destacó la industria, la construcción y el comercio, aunque hizo salvedades por la heterogeneidad de subactividades que integran esos grandes grupos y que tienen también rubros que ganaron.

Esteban Domecq, consultor económico disertó en las jornadas organizadas por el Banco Patagonia en Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

El tipo de cambio fue uno de los temas de interés del público barilochense y en este sentido, el economista afirmó que “el dólar va a correr más que la inflación hacia fin de año”, mientras que mencionó la estimación de decenas de consultoras que arrojó un dólar promedio de 1.700 pesos para el cierre del 2026.

Graficó que a nivel mundial, en países que han tenido fuertes “procesos de estabilización”, algunos han tardado entre 5 y 20 años, y auguró: “Soy optimista en la mirada de largo plazo”, con una inflación que irá decreciendo en los próximos años.