Río Negro dio un paso clave para un financiamiento estratégico del BID por 85 millones de dólares para fortalecer la producción y el desarrollo rural

Nuevas áreas bajo riego se perfilan en Río Negro, de la mano de un importante financiamiento del BID que avanza a paso firme.

La provincia de Río Negro dio un paso clave en su estrategia de fortalecimiento productivo al obtener el aval del Gobierno nacional para avanzar ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un programa de financiamiento internacional por 85 millones de dólares orientado a potenciar la producción, mejorar la infraestructura estratégica y acompañar el crecimiento de las economías regionales.

La autorización, gestionada por el gobernador Alberto Weretilneck y el Ministro de Economía de Río Negro, Gabriel Sánchez, fue otorgada por el Ministerio de Economía de la Nación este lunes 29 de junio, y constituye una instancia fundamental dentro del proceso de aprobación de la operación crediticia y habilita a la provincia a continuar las gestiones para que la iniciativa sea evaluada por el Directorio del BID el próximo 5 de agosto, fecha en la que podría quedar definido este aporte crediticio fundamental para el desarrollo agropecuario de varios sectores productivos de Río Negro.

La iniciativa se enmarca en la agenda de desarrollo impulsada por el Gobierno provincial y apunta a generar nuevas oportunidades de crecimiento mediante inversiones estratégicas en infraestructura productiva, acceso a servicios esenciales y fortalecimiento de las capacidades del sector agropecuario y rural.

Infraestructura para mejorar la competitividad



Uno de los principales ejes del programa está vinculado con la mejora de la infraestructura productiva, considerada una herramienta fundamental para incrementar la competitividad y la sustentabilidad de las economías regionales rionegrinas.

El desarrollo de nuevas áreas productivas es fundamental para el crecimiento agropecuario de la Provincia.



Entre las obras previstas se destacan proyectos de modernización y ampliación de sistemas de riego en la denominada Margen Norte en Valle Medio, y en la zona de Negro Muerto y Colonia Josefa, entre otras, en lo que constituye una demanda histórica de numerosas áreas productivas de la provincia, especialmente en los valles irrigados, donde el acceso eficiente al agua constituye un factor determinante para la productividad.

A ello se suman iniciativas destinadas a ampliar la cobertura eléctrica en zonas rurales, permitiendo mejorar las condiciones de producción y brindar nuevas oportunidades de desarrollo para establecimientos agropecuarios y comunidades alejadas de los centros urbanos.

Prepararse frente al cambio climático



El programa también contempla inversiones orientadas a fortalecer la capacidad de prevención y respuesta ante eventos climáticos extremos, un aspecto cada vez más relevante para el sector productivo.

La frontera productiva de Río Negro podría crecer de manera sustancial si se aprueba el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



En este sentido, se prevé el fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento destinado a la prevención y combate de incendios forestales, además de la incorporación de herramientas que permitan mejorar la capacidad de adaptación frente a escenarios climáticos cada vez más complejos.

Estas acciones buscan reducir la vulnerabilidad de las actividades productivas y contribuir a la sostenibilidad de largo plazo de las economías regionales.

Beneficio para miles de productores



De acuerdo con las estimaciones preliminares, el programa tendrá impacto directo sobre miles de productores rionegrinos y alcanzará a comunidades distribuidas en distintas regiones de la provincia.

La expectativa oficial es que estas inversiones permitan fortalecer la competitividad del entramado productivo, generar nuevas oportunidades económicas y promover un desarrollo territorial más equilibrado.

Además de las obras de infraestructura, la iniciativa incorpora herramientas orientadas a mejorar la productividad, promover la innovación tecnológica y fortalecer las capacidades de los distintos actores vinculados al sector agropecuario y agroindustrial.

Trabajo conjunto con el BID



Durante los últimos meses, equipos técnicos de la provincia y especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo trabajaron en la formulación y estructuración de la operación, definiendo prioridades de inversión y líneas estratégicas de acción.

La ejecución del programa estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, que conduce Carlos Banacloy, junto con la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), dependiente del Ministerio de Hacienda, organismo que tendrá bajo su responsabilidad la coordinación fiduciaria, financiera y el seguimiento integral del proyecto.

La obtención del aval nacional representa un nuevo avance en la estrategia de financiamiento internacional impulsada por Río Negro para consolidar proyectos vinculados al desarrollo productivo, la infraestructura estratégica y el fortalecimiento de las capacidades provinciales, con el objetivo de acompañar el crecimiento económico y la generación de empleo en todo el territorio.

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