Roca será sede del 40° Encuentro Nacional de Agricultura Biodinámica, para repensar el vínculo con la tierra

El Alto Valle se prepara para recibir uno de los espacios más importantes del país vinculados a la producción agroecológica y regenerativa. En abril de 2026 General Roca será sede del 40º Encuentro Nacional de Agricultura Biodinámica, una instancia que busca reunir a productores, consumidores, técnicos y personas interesadas en repensar el vínculo entre el ser humano y la tierra.

El encuentro es impulsado por la regional Patagonia Norte de AABDA (Asociación para la Agricultura Biológico Dinámica de Argentina), que viene trabajando en el territorio para fortalecer esta forma de producción y generar redes entre quienes la practican.

Bajo el lema “Transformándonos en comunidad para sanar la tierra”, la propuesta apunta a crear un espacio de intercambio profundo donde se compartan experiencias, aprendizajes y necesidades. El objetivo es construir vínculos que fortalezcan y den mayor vitalidad a la agricultura biodinámica en Argentina.

Durante cuatro días -del jueves 23 al domingo 26 de abril de 2026- el Colegio San Miguel, en Stefenelli (General Roca), será el punto de encuentro para talleres, charlas y actividades teórico-prácticas. La intención no es solo transmitir conocimientos técnicos, sino también abrir espacios de reflexión y trabajo colectivo que incluyan dimensiones sociales y espirituales de la agricultura.

El espíritu del encuentro parte de una premisa simple pero profunda: productores y consumidores comparten la misma necesidad de transformar el modo en que se producen y consumen alimentos. Por eso, la convocatoria busca reunir a ambos actores para reconocer desafíos comunes y avanzar hacia formas de producción más sanas y conscientes.

Una mirada integral de la agricultura



Detrás de este encuentro hay una filosofía productiva que propone cambiar la forma de entender el campo. La agricultura biodinámica se basa en el uso responsable de los recursos naturales, evitando fertilizantes, pesticidas y compuestos químicos artificiales o tóxicos.

La agricultura biodinámica es otra forma de entender el vínculo con la tierra y los animales.



Sin embargo, su rasgo más distintivo no es solamente la ausencia de insumos externos, sino la mirada integral sobre la vida en el campo. La tierra, las plantas, los animales y las personas son considerados partes de un mismo sistema vivo que debe funcionar en armonía.

«La agricultura biodinámica considera que la tierra, las plantas, los animales y las personas forman parte de un mismo sistema vivo que debe funcionar en armonía».

Desde esta perspectiva, el suelo no es un simple soporte productivo, sino un organismo vivo que recibe la influencia de fuerzas naturales como el sol, la luna y los ritmos de la naturaleza. La agricultura biodinámica busca potenciar esas fuerzas vitales para lograr sistemas productivos equilibrados, resilientes y sostenibles.

El modelo promueve una agricultura basada en la diversificación, el reciclaje de nutrientes, la producción descentralizada y la eliminación de insumos externos. En lugar de depender de productos industriales, se intenta fortalecer los procesos biológicos propios del sistema productivo.

Para mayor información los interesados podrán comunicarse a:

Whatsapp 299 5757276 o al correo encuentro.nacional@aabda.com.ar