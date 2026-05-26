Salarios de la poda en fruticultura, así quedó definido el jornal para la temporada 2026

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) difundió la nueva escala salarial para las tareas de poda en la fruticultura de Río Negro y Neuquén correspondiente a la temporada 2026, con incrementos escalonados entre abril y agosto. El acuerdo alcanza a los trabajadores comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario y contempla valores remunerativos y no remunerativos, además de adicionales por presentismo, permanencia y zona desfavorable.

Según la grilla acordada por el gremio, el valor total diario para el podador se ubicó en abril en $56.126, cifra que se elevó a $57.533 en mayo y llegará a $58.977 desde agosto hasta el cierre de la temporada. En paralelo, el jornal remunerativo pasó de $23.705 en abril a $24.910 en agosto, reflejando una actualización progresiva en medio del contexto inflacionario y de aumento de costos que atraviesa la actividad regional.

El convenio también establece pagos adicionales por desgaste de herramientas -equivalente a tres días por temporada-, bonificaciones por antigüedad y compensaciones vinculadas a la provisión de ropa de trabajo. Desde el gremio señalaron que la actualización salarial busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores rurales en una etapa clave para la producción frutícola, donde la poda resulta fundamental para definir el rendimiento y la calidad de la próxima cosecha.

Así quedó el detalle de lo acordado para este segmento de trabajadores frutícolas:

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