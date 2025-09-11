¡Seguilo en vivo! Darío Colombatto da una charla en Diario RÍO NEGRO y podés verla acá

Darío Colombatto, experto en ganadería y cuya palabra es reconocida en la materia, dará una charla en Diario RÍO NEGRO este jueves 11 de septiembre 2025, como parte de la iniciativa de RURAL.

La actividad «Las claves de la nueva ganadería«, que se realizará en vivo esta tarde en un mano a mano con Darío Colombatto, también podrá disfrutarse a través del streaming en vivo. Te contamos los detalles.

Darío Colombatto da una charla en Diario RÍO NEGRO: Acá podés verla

Para aquellas personas que quieren ver en vivo la disertación de Darío Colombatto en Diario RÍO NEGRO, denominada «Las claves de la nueva ganadería«, podrán disfrutar de la conversación exclusiva a través del streaming de nuestro medio, un ratito antes de las 20, con transmisión directa de YouTube.

Además, este contenido exclusivo de RURAL también se va a compartir en las redes sociales de Diario RÍO NEGRO, para que puedas disfrutarlo en todas las plataformas.

Colombatto, experto en ganadería y feedlot, hablará sobre la actualidad en la materia y dará su experta visión respecto de la situación en Argentina y en la región.

¡Para no perdérsela!

Darío Colombatto y una charla gratuita con Diario RÍO NEGRO: Cómo participar

Darío Colombatto visitará Diario RÍO NEGRO este jueves 11 de septiembre 2025, y aún hay lugares para escucharlo en vivo y de manera presencial.

Darío Colombatto se presenta en Diario RÍO NEGRO.-

Darío Colombatto presenta «Las Claves de la Nueva Ganadería»

Lugar: auditorio de Diario RÍO NEGRO – 9 de Julio 733, General Roca (Río Negro)

Fecha y hora: jueves 11 de septiembre 2025 a las 20.

Link de inscripción: https://forms.gle/wSoJCz5i1HWfsMsi8