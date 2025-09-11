Quién es Darío Colombatto, el experto que revoluciona la ganadería en la actualidad

Actualmente, Darío Colombatto es uno de los mayores referentes en ganadería y nutrición animal en Argentina, cuyos análisis sobre el futuro del feedlot y el impacto en las exportaciones siempre lo posiciona como parte del debate actual sobre los desarrollos en esta materia.

A continuación, te contamos quién es el especialista cuya palabra tiene importante peso y referencia en el mercado. Conocé acá a Darío Colombatto.

Quién es Darío Colombatto: el referente en ganadería más importante de la actualidad

Darío Colombatto es ingeniero agrónomo argentino, recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Además, tiene un PhD en Producción Animal (Universidad de Reading, Inglaterra) en el ámbito académico.

Actualmente, Colombatto ocupa el cargo de profesor titular en la Facultad de Agronomía UBA y es investigador adjunto en Conicet.

Tiene una larga y sólida trayectoria como consultor internacional en ganadería de carne, y es conocedor de la actividad en la Norpatagonia.

En tanto, Darío Colombatto es también productor agropecuario en Entre Ríos y oeste de Buenos Aires, por lo que tiene un amplio conocimiento sobre los temas vinculados a ganadería, nutrición animal y exportación de carnes.