Temporal en Neuquén: el granizo provocó daños generalizados en frutales de San Patricio del Chañar

Los alertas emitidos desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves se cumplieron en el este de la provincia de Neuquén. Un intenso temporal tuvo lugar en zonas donde se emplazan varios establecimientos productivos de la provincia.

Además de abundantes lluvias y hasta un tornado en la localidad de Rincón de los Sauces, varios puntos de Neuquén fueron afectados por caída de granizo. Las zonas bajo riego del este de la provincia no quedaron exentas.

Daños por granizo en frutales de Neuquén

San Patricio del Chañar, localidad donde se encuentran muchas e importantes chacras productivas de Neuquén, fue afectada por la granizada de este jueves. El día posterior se realizó el relevamiento de daños en plantaciones, que los productores definen como «generalizados».

Granizo dañó frutales en Neuquén.

Las picadas 6, 10, 11, 12 y 21 se encuentran entre las afectadas por el temporal. «Cayó mucho granizo, no de gran tamaño, pero sí mucho. Duró como cuatro o cinco minutos«, informaron desde el lugar.

En otras chacras del lugar, productores, encargados y peones hacen recorridas para cuantificar los perjuicios en la zona, donde rige una nueva alerta meteorológica para este sábado.