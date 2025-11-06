Video | Fuertes tormentas en Neuquén este jueves: cayó granizo y abundante agua en varias localidades

Se registraron fuertes tormentas este jueves en Neuquén en medio de la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. En distintas localidades hubo lluvias con abundante agua y hasta granizo.

A partir de las 15, los vecinos de la comarca petrolera en Plaza Huincul se sorprendieron por ver las calles teñidas de blanco y el fuerte ruido que dejó la caída de granizo en las calles de la ciudad.

Cerca de las 17, el granizo llegó al centro de la provincia. En Zapala, las calles también quedaron pintadas de blanco con las grandes piedras que cayeron del cielo

Foto: Gentileza.

Por su parte, en el norte neuquino ya van dos días seguidos con intensas lluvias. Incluso, en Buta Ranquil se empezaron a inundar las calles por la abundante caída de agua.

Por último, en el Alto Valle, por su parte, no hubo caída de granizo, pero sí hubo intensas lluvias esporádicas a partir de las 18 en Neuquén capital.

Foto: captura de las cámaras del municipio de Neuquén capital.

Hasta qué hora llueve este jueves en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

A las 18 del jueves empezó a tronar el cielo en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. En la capital neuquina de repente arrancó la tormenta y se hizo sentir con fuerza durante algunos minutos. Sin embargo, después bajó la intensidad. En Vaca Muerta también se registró gran actividad eléctrica, según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). ¿Ya pasó lo peor?

Según el sitio especializado Winguru, a las 19 se anuncia lluvia. Pronostica que caerán hasta 1,3 milímetros de agua en dos horas. Luego comenzará a disminuir el caudal, pero persistirá por lo menos hasta las 21.

Pese a que Winguru no marca precipitaciones durante la noche del jueves y la madrugada del sábado, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa inestabilidad durante toda la jornada y las primeras horas del viernes.