Video | Los impactantes «remolinos» en Neuquén en el cielo y en la tierra en medio de la alerta por tormentas

En medio de la alerta por tormentas en Neuquén, se registraron extraños fenómenos meteorológicos en distintas localidades. Vecinos captaron distintos «remolinos» en el cielo y en la superficie.

El primer «remolino» se captó en horas de la tarde en Barrancas, en el norte neuquino, casi en el límite con Mendoza.

Si bien aún no hay confirmación de especialistas de qué se trata oficialmente lo que se aprecia en las imágenes registradas por una vecina, los primeros indicios que pudo recopilar Diario RÍO NEGRO marcarían que se trataría de una especie de torbellino de arena.

Esta columna de viento rota de forma similar a un tornado verticalmente, pero sin su magnitud. Aún así, puede ocasionar algún daño menor en los habitantes como voladura de chapa, por ejemplo.

«Pobrecito mi Barrancas», puso la mujer en sus redes sociales, aunque aún no se reportaron si generó algún tipo de problema grave.

«Suele darse muchas veces cuando están estos periodos de transiciones de viento, temperaturas cálidas-frías, la variación de tormentas que hay también», reportaron.

Increíbles imágenes en el cielo de Rincón de los Sauces

Un remolino se captó en el cielo de la localidad petrolera en horas de la tarde. En esta ocasión, no llegó a bajar a la tierra, pero sí impresionó a trabajadores de una base en Vaca Muerta.

De la misma manera que en Barrancas, aún no está confirmado de qué se trata lo que se vio en la altura de Rincón de los Sauces.

Los primeros trascendidos marcarían que se trata de una masa que se provoca cuando el aire de altitud es frío y tiene un impacto térmico de variación con temperaturas más cálidas.

«Es un placer haber trabajado con ustedes», bromeaban los trabajadores mientras filmaban el extraño remolino en las nubes.