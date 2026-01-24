Tuvieron la idea en la facultad y 17 años después lograron su primera rodaja de manzana bien seca, hoy esperan producir 250.000 paquetes por mes

En el norte de la región patagónica, en una región marcada por la producción primaria de peras y manzanas, un grupo de emprendedores decidió recorrer un camino distinto sin perder la identidad de la zona.

La idea primaria era transformar la fruta del Alto Valle en un alimento con valor agregado, con una impronta propia y ya con algunos años recorridos darle una incipiente proyección internacional. Así nació Fruch, una pyme agroalimentaria creada por tres primos -Gastón Arcucci, Manuel Pucheta y Nicolás Olleac- que hoy produce snacks naturales elaborados 100% con fruta del Alto Valle de Río Negro.

“Nuestro foco es darle valor agregado a la manzana, que es la principal economía regional, ese es un poco el orgullo que tenemos”, resume Arcucci, mientras trabaja y recorre la planta ubicada en el complejo agroindustrial de Fernández Oro.

La historia de Fruch no es reciente. Sus raíces se remontan a comienzos de los años 2000, cuando Arcucci y Pucheta -licenciados en Tecnología de los Alimentos- realizaban ensayos con fruta deshidratada durante su etapa universitaria. “Ni bien terminamos la carrera dijimos ‘vamos a hacer algo con la manzana’. Hicimos pruebas, algo muy casero, y ese bichito nos quedó”, recuerda Arcucci.

Sin embargo, como ocurre con muchos proyectos de emprendedores, la vida laboral tuvo prioridad en ese momento y postergó el sueño durante varios años. Ambos desarrollaron carreras de más de 17 años en la industria vitivinícola de Neuquén, ocupando cargos gerenciales, mientras el bichito emprendedor seguía latente. “La idea siempre estuvo, pero llega un momento en el que decís: es ahora o nunca”, confiesa el empresario a Río Negro Rural.

Ese punto de quiebre llegó luego de múltiples pruebas fallidas y ajustes en el proceso de elaboración de las rodajas de fruta deshidratada. “Hubo un momento en el que yo ya estaba por bajar los brazos, porque no se secaba bien la fruta. Hasta que un día salió una rodaja como queríamos, y ahí entendimos que había llegado el momento que esperábamos para comenzar a pensar en grande”.

Los primeros pasos productivos fueron en un pequeño local sobre la Ruta 22, una antigua despensa que llevaba décadas sin modificaciones. Allí instalaron los primeros hornos y comenzaron a producir en escala mínima. “Hipotequé un terreno para comprar el primer horno. Arrancamos así, muy a pulmón, mientras todavía seguíamos trabajando en nuestros otros empleos”, relata Arcucci.

El proyecto tomó otra dimensión cuando se sumó como socio Nicolás Olleac, ingeniero agrónomo radicado en Buenos Aires. “En un casamiento, entre charlas y copas, nos dijo: ‘yo me prendo con ustedes, pongo la plata y armamos la fábrica’. En ese momento la oferta quedó ahí, en una charla de primos que no parecía tener mayor sustento. Pero al día siguiente la propuesta continuaba sobre la mesa. “Hablando al día siguiente pensamos que era una locura… pero no lo era”, recuerda sobre aquel momento que marcó otro gran quiebre en el emprendimiento.

En 2019 se concretó la asociación y, poco después, la radicación de la fábrica en el complejo agroindustrial de Fernández Oro. “Es un parque pensado solo para industrias agroalimentarias. Nos gustó mucho la idea de la sinergia y el perfil productivo del lugar”, destaca Gastón Arcucci sobre el sitio donde está emplazado el galpón de la firma.

Hoy Fruch elabora chips de manzana deshidratada, sin conservantes ni aditivos, certificados kosher y aptos para diferentes dietas. “Básicamente lo que hacemos es fruta seca. Parece simple, pero respetar la materia prima y lograr un producto parejo tiene mucha complejidad técnica”, explica Arcucci.



Actualmente la empresa comercializa tres variedades: una sin azúcar agregado y dos con un leve aporte de azúcar para mejorar la crocancia. La materia prima proviene de pequeños productores del Valle y la compra se realiza principalmente en temporada, almacenando la fruta en cámaras de frío para asegurar producción durante todo el año.

“Nuestro objetivo está puesto en manzana y pera. Cada vez que vamos a una feria nos dicen ‘prueben con zanahoria o con otra cosa’, pero estando acá creemos que el valor está en la manzana”, sostiene.

Con presencia en grandes cadenas de supermercados, dietéticas, gimnasios, escuelas, estaciones de servicio y máquinas de vending, Fruch continúa ampliando su alcance. Hoy la empresa cuenta con 20 empleados y atraviesa una etapa de inversión y reorganización productiva, con la compra de nueva maquinaria que justamente en estos días están terminando de poner en funcionamiento.

“Estamos haciendo un salto de escala importante, la idea es llevar la capacidad a unos 250 mil paquetes mensuales”, detalla Arcucci. Esa reciente incorporación de nueva maquinaria permitirá diversificar formatos de envase y ampliar el portafolio de productos.

A medida que crece, el emprendimiento es generador de mayor empleo local.



El crecimiento también abre nuevas oportunidades laborales. “Si todo funciona como esperamos vamos a tener que sumar más gente, para una pyme como la nuestra eso es una gran responsabilidad”.

Primeros pasos en exportación



El proyecto que nació con foco en el mercado interno, comienza ahora a mirar hacia afuera. Ya en meses anteriores se realizaron envíos a Chile, Estados Unidos y Brasil, pero ahora hay nuevos mercados incipientes.

Brasil, un mercado en el que Fruch tiene fuerte expectativa.



“En febrero sale la primera exportación a Paraguay y una segunda, más importante, a San Pablo en Brasil, una oportunidad única para nosotros como empresa, que si funciona bien nos va a otorgar otra escala de negocio”, anticipa Arcucci.

El desafío no es menor. “Como país no somos baratos y eso lo sabemos. Cuesta ser competitivos por precio, pero tenemos la ventaja de que no hay un producto como el nuestro en esos mercados”, explica.

En Brasil Fruch ya realizó degustaciones y acciones promocionales para dar a conocer un snack aún poco habitual para el consumidor local. Pero la esperanza de que esa realidad cambie y el mercado brasilero lo acepte con los brazos abiertos está a flor de piel.

Agregar valor en origen, una convicción



Más allá de los números y la expansión comercial, los socios coinciden en que el verdadero sentido del proyecto está en el agregado de valor en origen. “Somos una pyme chica, pero creemos que este es el camino para la fruticultura regional: transformar, industrializar y generar trabajo acá, en las degustaciones siempre terminamos diciendo a los chicos que si comen un paquete de snack Fruch y después una manzana fresca, no hay nada más saludable que eso”, afirma Arcucci.

En un contexto complejo para las economías regionales donde emprender cuesta mucho, Fruch apuesta a demostrar que la manzana del Valle puede convertirse en un producto moderno, saludable y competitivo. Incluso en mercados que no tienen tanta tradición de consumo en este tipo de productos.



