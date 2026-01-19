El salario de cosecha de peras y manzanas se fijó en $ 61.200 por día en Río Negro y Neuquén

La cosecha ya comenzó en el Alto Valle y ahora hay valores salariales de referencia.

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) difundió la escala salarial para la cosecha que estableció un valor de $61.200 para el cosechador por día. Ese monto quedó conformado por un básico de $18.000 y varios ítems no remunerativos que representan la mayor parte del valor del jornal.

Puntualmente ese valor del jornal de cosecha se compone de lo siguiente: Básico $18.000; Básico No Remunerativo $27.000; Presentismo 10% No Remunerativo $4.500; Permanencia 12% No Remunerativo $5.400; Suma No Remunerativa $1.800 y Zona Desfavorable 10% No Remunerativo $4.500.

El listado difundido establece además un salario mensual de $1.774.368 para el encargado de chacra; en tanto un capataz percibirá $1.705.652 por mes.

Por último, otro eslabón de la cosecha es el tractorista, cuyo jornal fue establecido en $68.562.

El listado salarial de Uatre surge luego de un anuncio realizado el viernes pasado donde se informó que se había llegado a un arreglo con los empresarios frutícolas por un aumento del 31,6% sobre la última paritaria del sector.

Cosecha a destajo



Para la cosecha a destajo los valores por cajón cosechero de 17 kilos quedaron fijados en:

Espaldera: $ 689,28 por cajón (Remunerativo $ 275,71; No Remunerativo $413,57)

$ 689,28 por cajón (Remunerativo $ 275,71; No Remunerativo $413,57) Sistema tradicional: $ 723,45 por cajón (Remunerativo $289,38; No Remunerativo $434,07). En ambos casos más los adicionales que correspondan.

Valores por bin



En espaldera, los valores totales por bin van desde $ 11.717,77 (17 cosecheros – 289 kg) hasta $ 20.678,42 (30 cosecheros – 510 kg).

En sistema tradicional, los montos oscilan entre $ 12.298,70 y $ 21.703,58, para los mismos rangos de cosecheros y kilos.

Adicionales diarios



El esquema contempla además adicionales no remunerativos diarios por un total de $ 16.200, desglosados en:

Presentismo (10 %) $4.500

Permanencia (12 %) $5.400

Suma fija no remunerativa $1.800

Zona desfavorable $4.500

Otros puntos destacados



El acuerdo ratifica la bonificación por antigüedad, que establece un 1 % mensual por cada año de servicio hasta los 10 años y un 1,5 % mensual para quienes superen ese período.

Asimismo, se recuerda que los tractoristas deberán recibir indumentaria y elementos de seguridad, y que los trabajadores permanentes deberán contar con ropa de trabajo, según las resoluciones vigentes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).



Seguí AQUÍ el canal de Whastapp del suplemento Rural de Diario RÍO NEGRO, donde recibirás novedades y material exclusivo sobre el agro de Río Negro, Neuquén y toda la Argentina.