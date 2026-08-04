Cuáles son las medidas a tener en cuenta para detectar la sarna ovina en la majada

La sarna ovina es una de las enfermedades de mayor impacto productivo en la Patagonia. A pesar de que Santa Cruz y Tierra del Fuego son provincias libres de esta ectoparasitosis -y que Chubut se encuentra en lucha activa para mantener el estatus-, dicha patología constituye una de las principales preocupaciones de los productores en la región, principalmente en Río Negro, Neuquén, Buenos Aires y algunos departamentos chubutenses.

Para evitar su propagación durante la temporada de esquila, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) recuerda la importancia de implementar medidas preventivas y de control de sarna en las majadas, así como también aquellas tareas necesarias para su erradicación.

Como los signos clínicos más frecuentes en animales infestados son la caída de lana, el desarrollo de costras en el cuerpo y el prurito intenso, es fundamental prestar especial atención al comportamiento anormal que puedan presentar, con estado de molestia, rascado, pateada, mordida, entre otros.

Para reconocerla y detectar la enfermedad tempranamente, los productores deben inspeccionar –al menos dos veces al año– a la totalidad de la majada y aprovechar momentos como la esquila, donde se reúne a todos los animales. Inicialmente, se debe observar al ganado desde el potrero o corral, sin interferir en su comportamiento habitual. Luego, si se identifican signos anormales, se deberá revisar individualmente al animal.

Inicialmente, se debe observar al ganado desde el potrero o corral, sin interferir en su comportamiento habitual. Luego, si se identifican signos anormales, se deberá revisar individualmente al animal.

Al tacto, uno de los signos iniciales es el “granito”, una vesícula rodeada de una coloración de la piel verdosa azulada. De tratarse de lesiones más avanzadas, se pueden presentar zonas sin lanas con costras amarillentas y piel “acartonada”, pudiendo observarse ácaros en fosas nasales, en la zona perianal y en espacios interdigitales.

En tiempos de esquila, desinfectar la ropa de trabajo



La esquila, además de ser un buen momento para inspeccionar a los animales y realizar su conteo, es una instancia donde se deben tomar los máximos recaudos para evitar el contagio de sarna y otras ectoparasitosis a través de elementos de trabajo. Por este motivo, antes de comenzar, es fundamental lavar y desinfectar correctamente todos los implementos que se utilizarán en la esquila.



Para la desinfección de la indumentaria, el primer paso a realizar es la completa aspersión. Para ello, se deberá preparar previamente una solución con cipermetrina al 20% (1ml en 1 litro de agua), siguiendo las indicaciones y cuidados que establece el rótulo del producto. Luego, la indumentaria deberá enjuagarse dos veces antes del lavado final: Puede realizarse en una bañera con agua y detergente, o con una manguera, evitando hacerlo en espacios donde transiten habitualmente personas o animales domésticos.

El lavado de las prendas desinfectadas deberá efectuarse con un detergente fuerte, sin mezclar con otra ropa que no haya sido tratada. Para que el procedimiento sea efectivo, se deberá utilizar una cantidad importante de agua caliente (al menos 60°C) para eliminar los restos del desinfectante, sin concentrar tantas prendas al mismo tiempo. Para finalizar, las prendas se deberán enjuagar y dejar secar al aire libre.

Acciones a seguir ante una detección



Ante la detección de ejemplares con sarna, el productor deberá dar aviso inmediato al SENASA a través de las vías de notificación oficial o en la oficina más cercana en la jurisdicción, a los fines de coordinar el tratamiento del 100% de los animales.

Para lograr una eficacia total sobre la majada, se deben utilizar productos autorizados por el organismo sanitario nacional. El único método disponible actualmente para erradicar la enfermedad es el baño por inmersión, el cual debe efectuarse bajo la supervisión de un veterinario oficial del Servicio. Para el mismo se debe tener en cuenta la cubicación del baño, su reposición y el refuerzo del producto durante el tratamiento.

SENASA recuerda que, con el fin de evitar el ingreso de animales que puedan vehiculizar esta ectoparasitosis, es muy importante verificar periódicamente los alambrados perimetrales del establecimiento para mantener su integridad.

Ante una sospecha de sarna ovina, se deberá notificar al SENASA en su oficina más cercana (presencial o telefónicamente), al correo electrónico notificaciones@senasa.gob.ar o por medio del formulario web oficial

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