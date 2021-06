Sacheri y el lenguaje inclusivo: «No me gusta cuando me dicen cómo tengo que hablar»

"Respeto toda iniciativa de visibilización. Si uno analiza un montón de conquistas, uno se hace la pregunta de ‘ah, yo pensé que esto era normal’. Ahora dicho eso, yo no siento que el lenguaje deba ser un campo de batalla, ni un campo de imposición”, señaló el escritor Eduardo Sacheri, al referirse al lenguaje inclusivo.

“Respeto a quien usa el lenguaje inclusivo porque entiendo cuál es el sentido político- continuó Sacheri en Almorzando con Mirtha Legrand- Creo que podemos evolucionar muy felizmente dentro del español que hablamos. Muchas de las reivindicaciones que pensamos, las generamos pensando en español. En otros países donde el universal no es masculino, sino que femenino como el alemán, tuvieron los mismos machismos y tuvieron las mismas felices evoluciones”, añadió Sacheri.

“No me gusta cuando te dicen cómo tenés que hablar- continuó el escritor en la mesa- Pero ojo, tampoco me gustaría decírselo a otro, por eso no me representan quienes se enojan con el inclusivo. ¿Sabés que es lo que no me gusta, Juanita? Que porque yo diga ‘hola, chicos’ se sospeche de mi criterio igualitario. Yo quiero que me juzguen por mis actitudes, no por los vocablos que elijo”.

“Es complicado el inclusivo”, continuó Sacheri y concluyó: "El lenguaje tiene un objetivo que es el de comunicarnos fácil, ya es bastante complicado comunicarnos entre los seres humanos”.