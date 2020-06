Salud: ATE está en asamblea permanente porque no se paga el bono

La Asociación Trabajadores del Estado se declaró "en estado de alerta, asamblea permanente y movilización" ante lo que consideran una "discriminación de sectores de trabajadores de la Salud que no cobrarían el bono de 5.000 pesos comprometido por Nación mediante el decreto 315/2020".

Desde el gremio se indicó que están "evaluando la posibilidad de implementar medidas sorpresivas en todos los hospitales" de la provincia de Río Negro.

“No sé descartan medidas de acción directa para que nos den una respuesta ante una demanda tan sensible como es la concreción de este compromiso asumido ya hace más de 70 días con las y los trabajadores de la salud. No solo no hubo novedades hasta el momento, sino que ahora nos enteramos que solo estarían cobrándolo una parte y no el total de los trabajadores esenciales de la salud que se desempeñaron arduamente a lo largo de estos meses”, señaló Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro.

La compensación salarial de 20 mil pesos -divididos en cuatro cuotas para los meses de abril, mayo, junio y julio- se definió al inicio del aislamiento, sin embargo, al día de la fecha el pago todavía no ingresó al bolsillo de los trabajadores.

El sindicato pidió que el Ejecutivo Provincial asuma un compromiso salarial solidario con las y los 7.000 trabajadores estatales de salud y saldar el incumplimiento del Estado Nacional para luego reclamar el reintegro de los saldos correspondientes.

El decreto fue reglamentado por la Resolución Conjunta 3/2020 del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, indicando que el Jefe de Gabinete es el encargado de realizar la reasignación de partidas presupuestarias correspondientes.

El bono fue una de las principales demandas del sindicato al principio de la pandemia, sabiendo que este traería un poco de tranquilidad a las familias en estos difíciles momentos. "Siempre dijimos, no alcanza con los aplausos, sino con medidas concretas que deberán ir incrementándose y haciéndose efectivas, la provincia debe saldar la deuda del gobierno nacional decretando una bonificación así como lo hizo con la policía y fuerzas de seguridad", concluyó Vicente.

Desde ATE se indicó "la necesidad de reconocer asimismo el enorme esfuerzo de quienes trabajan en la contención y cuidado de la niñez, adolescencia o ancianos, a los trabajadores de la educación que sostienen comedores y otras áreas provinciales, como a recolectores de residuos y otros sectores municipales, así como también a quienes cumplan funciones esenciales o garanticen guardias mínimas en el ámbito nacional".