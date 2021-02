San Valentín: el amor está online... y si es con vacuna, mejor

Sin boliches, sin bares, sin reuniones sociales que faciliten el encuentro, enamorarse fue una materia complicada del 2020. Pero, así como todo se adaptó y migró hacia las pantallas, el amor también subió a las pantallas.

“Las aplicaciones son todo lo que nos queda”.



Pero hay más. En las últimas semanas, estar vacunado contra el covid-19 se ha convertido en un argumento de peso en las páginas de citas: algunos lo usan para concretar encuentros más fácilmente, otros para mostrar su fe en la ciencia y mantener alejados a los antivacunas (y viceversa).



Samantha Yammine, que trata en Twitter temas relacionados con la salud, cuenta haber visto varios mensajes de hombres vacunados que aseguran ser “totalmente seguros para un contacto íntimo”. Afirmación con la que esperan rentabilizar esta ventaja todavía inaccesible para la gran mayoría de la población, especialmente para los adultos jóvenes.



“Lo más deseable en un sitio de citas en este momento es estar vacunado”, explica Michael Kaye, responsable de comunicación de la plataforma OkCupid.

Así, el 43% de los casi 1.500 usuarios consultados de la plataforma de citas “Coffee Meets Bagel”, se decían más atraídos por alguien que se declare vacunado.



La periodista Sarah Kelly, quien todavía no ha recibido la cotizada inyección, contó en Twitter haber sufrido recientemente el “rechazo más 2021 del mundo”, cuando un hombre vacunado le respondió en un sitio de citas: “Eres muy simpática, pero encontré a alguien que además está vacunada”.



Decenas de usuarios han imaginado en las redes sociales, entre el humor y el espíritu empresarial, cómo sería una aplicación de citas únicamente reservada para los felices beneficiarios de las dosis de las vacunas.

Aunque no todo el mundo le da tanta importancia. Contactada por alguien que se decía inmunizado, Kimberly Te, que todavía no ha recibido su dosis, no lo consideró determinante.

“Solo había recibido una dosis, así que para mí, no estaba protegido del covid”, afirma.

Más ‘likes’ en pandemia



Para Brittany Biggerstaff, también usuaria de Twitter, las personas que se dicen vacunadas no atraen tanto por su inmunidad como por su confianza en la ciencia. “Eso da una idea de las opiniones políticas y los conocimientos científicos de un potencial compañero”, afirmó.

“Eso señala que es alguien que se preocupa por el covid-19, lo que da un poco de tranquilidad al otro”, abunda Dawoon Kang, cofundadora de la plataforma Coffee Meets Bagel.



Inmunizados o no, después de casi un año de vida social ralentizada -o directamente suspendida- el interés por las citas online crece, en este San Valentín tan particular.



Desde el comienzo de la pandemia, los sitios de citas hicieron evolucionar su oferta.

Y las cifras hablan por si solas: El grupo Match, propietario de ocho marcas como Tinder, Hinge y Meetic, sumó más de un millón de suscripciones de pago en el último trimestre de 2020, respecto al periodo anterior (+12%), alcanzando los 11 millones de usuarios en el mundo.



“Las aplicaciones han evitado que me hundiera”, dice Sébastian, un estudiante de 19 años. “Cuando se deja de ir a la universidad, cierran los bares, restaurantes y cines, uno se pasa el día solo, rumiando.

La pandemia antepuso el intercambio verbal y la correspondencia antes de los encuentros físicos, inscribiendo la relación en el tiempo, en detrimento de las citas inmediatas y, a veces, sin día siguiente.

“Al principio uno se dice que la crisis pasará, que es cuestión de paciencia. Pero cuando lo provisional se instala en tu vida, hay que probar otras cosas”, explica Rodrigo, de 18 años y estudiante de derecho.

No es tanto un flechazo lo que busca, sino intercambiar con jóvenes de su edad. “Es todo lo que nos queda”, suspira este joven.