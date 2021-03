Sandra Honczar te anima a que hagas el primer asado en casa: cuándo y cómo, en vivo

La charla viene crocante.

Y chispeante. Es que con ella todo es así. Prender el fuego, azuzarlo; limpiar la parrilla, ubicarla; condimentar la carne, traerla; hacer un chimichurri; preparar las verduras para también asarlas... que el vaso para el vino, que la música... que las salsas... Sandra Honczar está en su salsa. Por algo es la fundadora de “Asadoras argentinas”.



Sandra Honczar, lista para compartir el fuego y sus conocimientos para hacer carne a la parrilla.

“Siendo muy pequeña me gustaba estar con mi papá cuando él hacía los asados en casa, en Banfield. Me llevaba a pescar. Hacía corvinas a la parrilla y yo lo miraba. A él y al fuego, y me fascinaba. Esa forma de ser de él, algo parecido a la libertad quizás, me la transmitía en estas situaciones. Por ahpi estaba en el galpón e improvisaba un fueguito en un tacho con algunas maderas y ponía lo poco o lo que encontraba en la heladera. Hasta que por esas cosas de la vida, sufrió un asalto, Esteban, sí de él estaba hablando, se vio imposibilitado de ser el asador de la casa. Así, los domingos ya no eran más los domingos que sabíamos vivir. Un día le dijo a mi mamá, mirando a la parrilla: “madre, hagamos un asado”. Fue a partir de ese momento en que puso en acción todo lo que había aprendido observando a mi papá”, cuenta Sandra, quien el próximo miércoles, a las 19:30 protagonizará la charla “Un aplauso para la asadora”, organizado por “Club Río Negro”.



¿Cómo hace para que queden a punto, bien crocantes? "Bueno, les cuento...", dice Sandra.

-¿Un mínimo adelanto de tu charla?

- Será un hermoso encuentro donde voy a explicar cómo prender el fuego por primera vez, qué diferencia hay entre la leña y el carbón, qué cortes son mejores que otro y cuáles recomiendo y el tema de las achuras. Habrá sorpresas también.

Otro adelanto: Sandra es muy generosa a la hora de compartir sus conocimientos. Como darnos esta receta de solomillo de cerdo, que precisa para su preparación pacenta y condimentos. Cómo hacerlo.

- Retiramos el exceso de grasa del solomillo de cerdo y los cortamos en medallones.

- Colocamos una tira de panceta alrededor de cada medallón

- Para asegurar y evitar que se caiga, colocamos las brochetas.

- Calentamos la parrilla durante unos 10 minutos para que esté bien caliente.

- Ponemos las brochetas sobre la parrilla, con un poco de sal y con las especias

- Dejamos que se cocinen unos 5 minutos por cada lado, así la carne quede bien dorada.

- Y servimos acompañándolas con cualquier salsa o mucho limón y ¡¡listo!!



Por qué no camarones... unos tips de Sandra para alguna vez hacerlos en casa, a la parrilla.

Al arrimarse al fuego con su mamá, Sandra tuvo ganas de armar una comunidad para impulsar la presencia de la mujer en la parrilla. Es así como armó “Asadoras argentinas”, un suceso que explotó tanto en las casas como en las redes sociales. “La cuestión del asado siempre fue un territorio masculino y fue así que recibimos algunos comentarios poco elogiosos, nada amorosos...como “che, no tienen pinta como para hacer asado” porque nos ven arregladas, con algún brillo.... en fin. Lo cierto es que desde 2014 en adelante hemos participado en eventos, concursos y encuentros donde el asado criollo es lo convocante. Y hoy el objetivo sigue siendo que las mujeres se arrimen al fuego y se animen a generar esa magia que es hacer y juntarse a comer un asado, por ejemplo”, comenta Sandra.



En 2014 Sandra creó "Asadoras argentinas": desde entonces, esta comunidad es un suceso de seguidoras y realización de eventos en todo el país.

Resalta que las mujeres son de ponerle más onda gourmet al asunto. “Nos gusta innovar y agregar sabores que nuestros invitados no probaron antes”. ¿Por ejemplo? “Personalmente suelo pintar la carne cuando está en los fierros calientes con distintas salsas que resaltan todos los sentidos a la hora de comer. La de ají picante, con aceite de oliva y chía. Los mezclo y con ella pinto la carne”. Tiene otra para el pollo cuando lo tenés en la parrilla. No es del otro mundo pero garpa: “jugo de limón, pasta de ajo, sal y manteca derretida. Mientras vas cocinando el pollo lo vas untando".

No hay que quedar nunca con las ganas, parece ser esa la clave de Sandra. “Por ahí tenés ganas de prender un fueguito mínimo y comer algo distitno. Entonces qué mejor que unos ostiones a las brasas. Un manjar. Necesitás camarones, cebolla dorada, manteca, sal, pimienta y queso para gratinar. Apenas un ratito”. ¿No les dije que no se ahorraba ninguna data?



Listo para servir... tentador.

“Yo hablo de carne pero se puede hacer una terrible parrillada de verduras, al aire libre, con amigas y amigos, copita en mano”. Esto está muy bueno, insiste.

Leña o carbón. “La leña es por lo general lo que más nos gusta porque aromatiza. Y si van a usar carbón recomiendo el vegetal de buena calidad (que no sean trozos pequeños) que no chisporrotean. Si uds ven que el carbón chisporrotea es porque la calidad es baja: se consume mucho más rápido y ensucia la carne. Siempre está bueno gastar en un buen carbón vegetal. Una vez encendido puede agregar un trozo de leña... Pará...¿no estoy adelantando mucho de la charla del próximo miércoles?”.

La paciencia es el mejor secreto para que todo salga bien, alerta. “Con poco tiempo y bien rápido se arrebata la cocción”. Otro secreto: cómo se distribuyen las brasas y los cortes de carne en la parrilla. Ejemplo: donde vayan las mollejas y los chinchulines, que necesitan más fuego directo y tiempo para hacerse van a ir distribuidas en un sector de la parrilla, todas juntas”. Y según qué carne vayamos a asar -vacuno, cerdo, pollo o pescados- será el fuego que haremos y la ubicación que daremos.

El morrón relleno es el típico acompañamiento que le gusta al argentino, registra Sandra. Relleno con huevos, morcillas.. hay múltiples opciones. El zapallo relleno con queso es otra alternativa; la papa al plomo...



Un corte de carne de cerdo.

“¿Mi corte preferido? Ummm con los precios que tenemos hoy, qué difícil está todo, por Dios. Bueno, me gusta el costillar. Un ojo de bife, por qué no. Durante la semana me gusta mucho el pollo deshuesado”. ¿Los chinchulines? “En este punto igualé a mi papá, incluso me animaría a decirte que lo superé un poquito. Muchos preguntan si se hierve previamente, si se le pone limón antes de ponerlo en la parrilla. La suerte corre por comprar un chinchulín fresco, bien blanco y que tenga esa grasita o “voladito al costado” como yo le digo. Se lava muy bien, se corta en rueditas, se le pone sal y luego...” y sigue contando su técnica que el miércoles que viene va a explicar con todos los detalles.

El domingo no es el único día para hacer asado, claro está para la creadora de “Asadoras argentinas”, quien ha hecho tuturiales en video para 22 países árabes, EE.UU y Latinoamérica. “En nuestra cuenta de Instagram y Facebook todos los días tenemos posteos de amigas que dicen “hoy prendí un fueguito y estoy cocinando esto”. Por este ir y venir en el compartir es que tengo muchas expectativas de que luego del encuentro que tengamos la semana que viene en rionegro.com.ar se sumen muchísimas neuquinas y rionegrinas a nuestra comunidad”, dice Sandra en la despedida. ¡Un aplauso para la asadora!