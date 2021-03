Saudi Aramco venderá una participación millonaria de su red de midstream

Con el objetivo de poder cumplir con su abultado pago de dividendos anuales de 75.000 millones de dólares, la petrolera más grande del mundo busca vender activos estratégicos. Así es que puso en venta un porcentaje de participación de su red de oleoductos y tiene múltiples interesados.

Apollo Global Inc. Global Infrastructure Partners, Brookfield Asset Management de Canadá, BlackRock Inc., Investment Corp. de China son algunos de los interesados en la red de midstream de la petrolera estatal de Arabia Saudita. Saudi Aramco busca recaudar unos 10.000 millones de dólares por la venta de un porcentaje de participación aún no revelado.

Los fondos de pensiones en Abu Dhabi y Arabia Saudita también presentaron ofertas iniciales por separado. Aramco está estudiando las propuestas y luego decidirá cuáles empresas y grupos serán invitados a hacer ofertas vinculantes.

El pago de dividendos de Saudi Aramco es el más alto de cualquier compañía que cotiza en bolsa de todo el mundo, sin embargo, antes de la pandemia la estatal de Arabia Saudita no tenía mayores problemas para hacer frente a sus obligaciones.

Si bien los precios aumentaron desde noviembre, eso se debe en gran parte a que los miembros del cartel OPEP +, incluida Arabia Saudita, restringieron la producción.

La compañía contrató el año pasado al banco de inversión Moelis & Co., con sede en Nueva York, para diseñar una estrategia para vender participaciones en algunas subsidiarias.