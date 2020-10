Se amplió el mapa de contagios de coronavirus en Neuquén capital

El cambio en el mapa de contagios en Neuquén capital del mes pasado a este es drástico. La escala pasó de decenas a centenares de casos por barrios y hay algunos especialmente afectados, que suman más de 500 vecinos con diagnóstico positivo. Actualmente, hay 5.125 enfermas de coronavirus solo en la ciudad, lo que representa más de la mitad del total provincial y el sistema sanitario sigue colapsado, pero eso no alcanzó para que se acaten las restricciones que el Gobierno decretó hasta el domingo 25.

El primer mapa que diseñó la Dirección de Epidemiología es del 15 de septiembre. En el mismo, la escala de colores iba de cero a más de 50 casos. En cambio, el que se confeccionó con la información al 13 de octubre, tuvo que ampliar su límite a más de 500.

A grandes rasgos la concentración es similar: la mayor cantidad de vecinos contagiados viven en el centro y el oeste de la ciudad. Melipal, donde funciona uno de los dos trailer de la ciudad del plan DetectAR, Ceferino y Progreso siguen en la lista, pero los colores más oscuros de la escala también pasaron a pintar a los que tienen cerca, como Islas Malvinas y Cumelén. El límite, al norte, se marca en el Parque Industrial, que tiene de 50 a 100 casos, y la Colonia Rural Nueva Esperanza, que entró en el rango de 0 a 20.

En el sector céntrico, pasó lo mismo, el centro este ya estaba entre los que tienen más contagios, pero se sumaron más barrios: Santa Genoveva, Provincias Unidas y Rincón de Emilio. En este caso, el "límite" está marcado por los barrios Sapere y Mariano Moreno, que tienen de 50 a 100 casos, más Villa Farrell, con el color que representa a la escala de cero a 20.

Los otros dos sectores que están en especial alerta son los que se forman en la zona este-sur, uniendo Barrio Nuevo, Villa María, una parte de Río Grande, Belgrano, Confluencia Urbano y Confluencia Rural. Son los que siguen en la escala a los barrios con más contagios, porque tienen de 300 a 400 vecinos contagiados.

Este alto nivel de concentración de casos podría explicar la estrategia de las "burbujas barriales" que el gobernador Omar Gutiérrez decretó esta semana y que aún no logra que se respete. Una de las medidas es la de prohibir el uso de vehículos a motor a quienes no se desempeñen en un rubro esencial con la intención de reducir la circulación y desalentar las reuniones sociales. El enfoque barrial no es nuevo y se había anunciado a mediados de septiembre, con la restricción vehicular desde las 18, pero no se había detallado mucho sobre esta estrategia. Ahora, el primer intento concreto parece ir en vías de fracaso, aunque el Gobierno aún está a tiempo de llegar a un acuerdo.