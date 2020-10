Plottier se volvió a rebelar y no adhirió a las restricciones provinciales

Ruíz volvió a desafiar las decisiones provinciales y no adhirió a las disposiciones que rigen hasta el 25 de octubre. (Gentileza).-

La intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, volvió a rebelarse contra las medidas que tomó el gobierno de Omar Gutiérrez para intentar contener los contagios de coronavirus. Su decisión se dio a conocer anoche, 24 horas después de que Provincia difundiera las disposiciones para las localidades con transmisión comunitaria de coronavirus.

"Se informa a la comunidad de Plottier que luego de una larga deliberación del Comité de Emergencia, se ha decidido no adherir a las medidas" comienza el comunicado en el que se detallan las acciones que tomará el Municipio. Ruiz ya había rechazado la restricción vehicular desde las 18 que se intentó instalar a mediados de septiembre (al igual que Zapala). Al igual que José Rioseco en Cutral Co -quien permitió que todos usen vehículos a motor y no solo los esenciales- Ruiz diseñó sus propias acciones.

El decreto municipal suspendió las reuniones sociales hasta el 25 de octubre inclusive "recomendando a la ciudadanía a no dirigirse a los espacios públicos, evitando de esta forma la propagación del virus". El horario de circulación sigue siendo de 8 a 20.

Los comercios pueden abrir de 8 a 20, cumpliendo los protocolos. En este caso, la diferencia con el decreto provincial es que éste prohíbe la atención al público en los locales. Los gastronómicos podrán continuar trabajando luego de las 20 hasta las 23, a través del servicio de delivery.

"Se solicita a la comunidad responsabilidad en el cuidado individual y social, cumpliendo con todas las normas de seguridad , para lograr disminuir la circulación del virus y ayudar de ésta forma a la recuperación del sistema de salud", cerró el comunicado del Municipio.

Así, Ruiz volvió a desafiar a Gutiérrez, en una jornada marcada por el rechazo a las medidas por parte de los comerciantes y el apoyo de los profesionales de Salud. Hoy, Provincia se reunirá con la Asociación de Comercio Industria Producción y Afines (Acipan), según anunció su presidente Daniel González, para tratar de llegar a un acuerdo, aunque no se conoció convocatoria para el grupo que protestó ayer en la Casa de Gobierno y el Municipio, denominado "Comerciantes Unidos de Neuquén".