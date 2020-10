Refuerzan la rebelión contra las medidas de Gutiérrez por el coronavirus

El viernes el gobernador Omar Gutiérrez estuvo junto al presidente Alberto Fernández en el anuncio sobre la continuidad de las medidas sanitarias en el país. El lunes a la madrugada se publicó del DNU que hacía retroceder a las siete ciudades neuquinas con transmisión comunitaria del virus, a la fase de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Recién el lunes por la noche se conocieron las medidas de restricción que aplicaría provincia a estas localidades. El martes comenzó la "rebelión" de los sectores directamente afectados. Sólo cuatro de los siete municipios decidieron respetar el mandato provincial. En los hechos, en Neuquén capital las medidas no se aplican.

Las medidas anunciadas por el gobierno provincial respondieron al urgente pedido del "botón rojo" que hicieron todos los sectores del sistema de salud durante la semana pasada. Limitaron la circulación y también las actividades económicas que no son consideradas esenciales.

Rápidamente el sistema de salud respaldó las medidas y, una vez más, pidió colaboración a la sociedad para que se puedan implementar correctamente. Es que hace más de dos semana el sistema está colapsado con la ocupación de camas al 99% y seleccionando qué pacientes acceden a los respiradores y cuáles, a pesar de necesitarlo, siguen en espera. "Eran imprescindibles", señaló la comunidad médica.

Estaban pensadas -y fueron anunciadas- para las siete localidades con circulación comunitaria del virus: Neuquén capital, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala. Lo cierto es que a 24 horas de que se conocieran las restricciones programadas hasta el 25 de octubre, tres de los municipios decidieron no seguir los lineamientos provinciales por completo.

Plottier fue el más extremo: anunció que no iba a adherir a las medidas y dictó sus propias reglas. Cutral Co también decretó sus propias medidas que si permiten la circulación vehicular y que estarán vigentes hasta el próximo lunes. Senillosa adhirió a las medidas provinciales, pero realizó algunos cambios.

Al contrario de su vecina, Plaza Huincul si adhirió y eso generó confusión y enojo en los habitantes de la la localidad. Zapala, Centenario y la capital neuquina adoptaron las medidas tal como las publicó el gobierno provincial en la resolución 68 del ministerio de Jefatura de Gabinete.

Es más, Centenario lo hizo explicitamente en un comunicado donde señaló que "la decisión del ejecutivo municipal se basa en la necesidad de acompañar esta etapa en la cual el sistema de salud está saturado y se torna imprescindible reducir la circulación en las localidades más afectadas por los contagios".

Con ello se ganó el repudio de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Centenario y Vista Alegre que " ve con mucha tristeza e impotencia la adhesión". "Hoy nuestro mayor enemigo no es la pandemia, es la soberbia, la falta de empatía e incomprensión de nuestras autoridades, que son los culpables de no escuchar y ver, la realidad económica, social y sanitaria (Esta última responsabilidad de los funcionarios, que la dejaron al azar durante años y años de gestión)", señalaron en un comunicado firmado por Diego Gallardo, presidente del ente.

En Neuquén capital la "rebelión" comenzó en las primeras horas del martes y se fue agudizando durante el día e inclusive hoy. En parte por la forma en la que fueron anunciadas las medidas, en la noche de un feriado y mediante un escrito y una serie de gráficos, sin un intermediario que las pueda explicar. Y también por la falta de diálogo previo con los diferentes sectores económicos.

La Asociación de Comercio Industria Producción y Afines (Acipan) rechazó las medidas pero mantuvo el canal de diálogo abierto y durante este miércoles se reuniría con el gobierno provincial. Sin embargo, un grupo de comerciantes identificado como "Comerciantes Unidos de Neuquén" que no se siente identificado por la cámara mantuvo protestas tanto en la gobernación como en la municipalidad capitalina. La decisión de Plottier no hizo más que reforzar el enojo de los comerciantes capitalinos.

Más allá de las prohibiciones, los reclamos y los movimientos políticos, en los hechos, las medidas de restricción poco se cumplen en Neuquén Capital. Los comercios abren sus puertas con "normalidad", los vehículos circulan y los controles que se ven por las calles son escasos y laxos.

Si las municipalidad o las provincias no toman la decisión de controlar y sancionar a los infractores, las medidas quedarán en palabra y no producirán ningún alivio al estresado sistema de salud, que pide a gritos una disminución en la tasa de contagios. A diario alrededor de unas 500 personas son diagnosticadas como positivas para Covid-19. Muchas de ellas, pueden llegar a necesitar cuidados intensivos. El coronavirus ya no es una enfermedad que sólo afecta a población de riesgo. Cada vez son más los jóvenes que la cursan con gravedad y también se han registrado fallecimientos.

Gimnasios: "somos parte de la solución"

Los gimnasios, desde el inicio de la cuarentena, fueron considerados comercios no esenciales. Hasta mediados de junio estuvieron cerrados, abrieron medio mes y volvieron a cerrar por 15 días. Con las medidas anunciadas ayer por el gobierno provincial, deben volver a cerrar sus puertas. El pedido, una vez más, es que sean considerados como esenciales ya que en su actividad está involucrada la salud.

"Estamos absolutamente convencidos que no somos los gimnasios, natatorios y los centros deportivos los que generamos contagios. No somos un montón de loquitos que quieren que su empresa crezca o sobreviva y nada más, nosotros sostenemos que somos parte de la solución", confió en diálogo con RÍO NEGRO, Abel Garrido, presidente de la Cámara de Gimnasios de Neuquén.

Y agregó: "nosotros entendemos que la situación es compleja, que el sistema de salud está desbordado y creemos y así lo estamos manifestando no sólo que nosotros no somos el problema sino que somos parte de la solución".

En ese sentido señaló que la actividad física es un componente principal para una buena salud y para elevar las defensas contra enfermedades. "Si haces actividad física, si estás sano físicamente, tenes las defensas más altas, sos menos propenso a contraer enfermedades y por otra parte estamos recibiendo, desde el 14 de junio que reabrimos las instituciones, gente que viene con derivación médica no solamente de kinesiología o de reahabilitación postular sino también con derivación del psicólogo, con la necesidad de hacer actividad física para mejorar la calidad de vida y la calidad emocional", confió Garrido que también aseguró que en todo el país los contagios dentro de los gimnasios ha sido nulo.

Desde la cámara de gimnasios aseguraron que están abiertos al diálogo aunque no han sido consultados previo al anuncio de las nuevas medidas de restricción y confían en poder resolver la situación para el viernes.

Mientras tanto, muchos dueños de gimnasios decidieron permanecer abiertos y no hacer caso a las restricciones provinciales. "Nosotros no legislamos, no vamos a prohibir a un colega que abra, nosotros como Cámara no instamos a la rebelión, pero lo que decimos es que con estas medidas nos estamos ganando que eso suceda", cerró Garrido..