Se inauguró el primer tramo del gasoducto de la Región Sur

El primer tramo del gasoducto que llevará el suministro a 17.000 hogares de la Línea Sur fue inaugurado hoy, en una emotiva ceremonia que se realizó en esta comisión de fomento. La llama votiva fue encendida por el gobernador Alberto Weretilneck, que se mostró rodeado de legisladores e intendentes de la zona. Y destacó el apoyo que recibió en su momento para tomar el crédito con el que se financió el proyecto, que forma parte del plan Castello.

“Cuándo la política olvida diferencias y se une estas cosas son posibles. Porque tuvimos que contar con el respaldo de otros partidos para que se apruebe ese plan. Y obras como éstas que van a cambiar la historia de una región sólo hubieran sido posibles mediante ese financiamiento” destacó el gobernador.

La parte inaugurada corresponde a 86 km de red que van desde el empalme del gasoducto San Martín hasta Valcheta. Los otros tres tramos están en ejecución, y se finalizarán por completo para mayo del año próximo. En total son 365 kms los que cubrirá, que finalizarán en Maquinchao. La inversión total es de $1.300.000.000, y llevará el gas a Valcheta, Nahuel Niyeu, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Aguada de Guerra y la citada Maquinchao.

La firma que se ocupó de llevar adelante la red inaugurada es Chimen Aike. Sus referentes recibieron felicitaciones de los funcionarios presentes porque se adelantó su culminación, que estaba prevista para febrero.

Ahora, para terminar por completo el tendido, restan finalizar tres secciones ubicadas en otros puntos. Que poseen distintos grados de avance. En la sección que va hasta Ramos Mexía ya se acopiaron materiales y en las restantes se están efectuando diversas tareas.

Por otra parte, ayer se firmó un convenio para efectuar en Aguada una estación reguladora, por un monto de $32.000.000. Esa obra dará suministro a las 50 familias que viven allí. Carina Pil, la presidenta de la sociedad de fomento, fue la que rubricó el acuerdo que posibilitará las tareas, que se iniciarían en breve.

Tras el acto oficial, además, el titular de la cartera de obras públicas, Carlos Váleri, le entregó un presente al gobernador saliente. “Te digo Alberto porque ya no estamos en el acto protocolar. Pero pensamos en este regalo porque esto es un ejemplo de lo mucho que ahora se pondrá confeccionar en esta región, para llegar a manos de los turistas que lleguen a visitarnos” dijo Váleri. El obsequio fue un banquito matero de madera tapizado en piel, hecho por artesanos rionegrinos con materiales de la zona. “Espero que no me lo regalen porque piensan que ahora voy a descansar” bromeó el mandatario provincial, que ocupará tras su gestión una banca en el Senado.