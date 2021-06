Se necesita un giro total en la política

Mientras Argentina se debate entre la vida y la muerte casi llegando a los 100.000 fallecidos, existe un tratamiento en la compra de vacunas lleno de incertidumbre, de negociados, con cláusulas secretas que solo indican que esta casta de la política usa hasta la enfermedad y la pandemia para hacer sus negocios.

La corrupción en el que convirtieron el manejo del Estado con tanta impunidad no tiene límites. Para los mal llamados dirigentes elegidos para gobernar, en su agenda el debate es sólo las candidaturas 2021 para la perpetuidad en el Estado y en los negocios. Si no ocurre un giro total en este perverso sistema democrático, Argentina no tiene destino.

Alí Yauhar

DNI 8.211.757

Los Menucos