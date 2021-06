Se reunió la mesa directiva de UPCN y destacaron la apertura del diálogo con el Gobierno de Río Negro

Los dirigentes sindicales de la mesa directiva de UPCN se reunió por zoom y compartió un resumen de las últimas novedades. El gremio destacó el acercamiento y apertura del diálogo con altos funcionarios del gobierno provincial, "con quienes durante más de 3 años no tuvimos conversaciones", afirmaron a través de un comunicado.

“La carpa y las medidas de reclamo que fuimos haciendo desde 2020 fueron muy fuertes y demostró el poder de convocatoria que tiene nuestra UPCN y que dejó sin sentido lo que algunos decían sobre que éramos un gremio sin ese poder”, destacó nuestro secretario general Juan Carlos Scalesi.

También se informó que en la próxima reunión de la Función Pública, prevista para los próximos días, se debatirán cuestiones puntuales de cada localidad y el tema salarial.

"A partir de la escucha activa a nuestros afiliados, se planteó la necesidad de llevar a la mesa salarial la situación compleja y preocupante de muchos trabajadores y trabajadoras, condición que se profundiza en estos meses, teniendo en cuenta que la inflación de enero a abril fue de 16,6% mientras el salario hasta mayo subió solo un 13%", aseguró el sindicato.

En esa reunión de la mesa directiva de UPCN, se detalló que hubo un compromiso con el gobierno respecto al no descuento de los días de paro y retención. Pero en algunos casos no se cumplieron y se aplicaron descuentos. Esa situación generó una reunión con la secretaria de Función Pública, Liliana Arriaga, donde se planteó el no cumplimiento de lo acordado y se iniciaron tratativas para la devolución de los montos que se descontaron.

“Estos momentos de reunión, aunque sean a la distancia, son vitales para mantener de forma simultánea el debate, la conversación y la organización de todos los aspectos que hacen a nuestro gremio” dijo Scalesi.

También hubo un momento emotivo cuando se recordó a Jorge Paniz, víctima de covid-19. “Se va a sentir mucho su ausencia. Merece que hagamos un homenaje en una reunión presencial. Y eso haremos ni bien tengamos la oportunidad” expresó el secretario general de UPCN.