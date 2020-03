Cipolletti: un guía de pesca se sube a la lancha en el jardín y te enseña a atar moscas

El guía de pesca Pablo Oscar Blasco busca la manera de pasar la cuarentena en actividad y con buen humor en su casa en Cipolletti. Una de sus rutinas es subirse a la lancha de un amigo que tiene en el jardín para terminar de arreglarla. Otra, hacer miniclínicas de atado de mosca por Facebook para sus seguidores,con la esperanza de poder volver pronto en busca de las grandes truchas de la desembocadura del Limay Medio. Hoy, lunes, tiene previsto dar una a las 20 hs.

"Moscas grandes para truchas grandes" es su lema. Fotos de Gabriel Blasco

Lo explica así: "Esta época de encierro es un buen momento para ordenar y atar tus propios señuelos (moscas). Cuando uno empieza vestir un anzuelo, te pones a pensar: qué pez quiero sacar, qué voy a imitar, dónde la voy a tirar y qué línea voy a usar: juntando toda esta informacion salen bien las cosas".

Una gran marrón del Limay. Mosca: la pata plana.

"Generalmente atamos moscas cuando no hay temporada de pesca. En invierno sacamos las cajas llenas de plumas y anzuelos y empezamos a inventar cosas nuevas", continúa.

"La vivi canosa"... en preparación.

Y agrega: "Hoy por la situación que estamos viviendo no queda otra que ponernos a atar. Y nada mejor que en casa".

La mosca "Renacuajo".

Día por medio en Facebook hace atados de moscas en vivo con datos de esos que buscan los pescadores: "¿Cómo se ata ? ¿Dónde tirarla? Es como una miniclínica, con un poco de humor…"

Mosca: La bananera. Fotos de Gabriel Blasco.

También se divierte con los nombres que le pone a las moscas: "La pata plana, La vivi canosa, La bananera... ya no sabés qué inventar. Muchas son imitaciones de alevines y pancoras".

La mosca "Pata Plana".

Las ninfas las deja de lado por ahora. "Ya que estamos esperando si va a quedar el mes de mayo para poder ir a buscar las marrones migratorias que tiene el río limay, por eso atamos este tipo de moscas", explica.

La LMD gold.

¿Qué hay tener a mano? "Con una morsa, anzuelo, porta bobina y un par de plumas podemos disfrutar este hermoso 'deporte' que es el atado, aunque también se puede aprovechar el tiempo para arreglar líneas y líderes".

Trucha marrón de 5,200 kilos sacada en abril, cuando empiezan a remontar el rio para desovar. Pescada con mosca LMD Gold. Fotos de Gabriel Blasco



"Ya quiero que esto termine. Los aficionados a la pesca ya no sabemos qué hacer. Yo por ejemplo me subo arriba de la lancha que tengo en el patio para no perder la costumbre", se despide Pablo entre risas. Abajo podés ver el video de su último vivo en Facebook. Hoy a la noche hará otro y estás invitado.