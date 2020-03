Estas truchas te van a dar ganas de ir a pescar cuando pase la cuarentena

Un sistema de lagunas encadenadas próximas al lago Strobel en el centro de la provincia de Santa Cruz, en plena meseta patagónica, es el escenario de este espectacular video de Pablo Saracco con las grandes truchas arcoíris que se pueden pescar con mosca seca como protagonistas estelares.

Esta aventura transcurrió en noviembre del 2019 y Pablo publicó el video días atrás en Pesca Explícita. En estos días de quedarse en casa vale la pena disfrutar de estas imágenes y motivarse para la próxima salida cuando la pesadilla de la pandemia quedé atrás. Aquí, desde San Martín de los Andes, su relato.

“Estuvimos a principio de noviembre del 2019 en una laguna próxima al lago Strobel. Es todo un sistema de lagunas que se encadenan cuando el arroyo El Moro tiene agua y las conecta, lo que ocurre desde principios de temporada y hasta mediados de diciembre", relata.

La laguna proxima al lago Strobel

"Sin embargo, tiene truchas: en todos esos ambientes, las lagunas y el lago Strobel, hay solo arcoíris. Y muy grandes, por la gran abundancia de alimento. Son unos pequeños camaroncitos muy chiquitos. Hay muchísimos y las truchas los comen como si fueran las ballenas con el krill, algo así. Las truchas crecen muy rápido, a una tasa de un kilo por año, una bestialidad".

"Entonces las truchas de 3, 4 y 5 kilos son muy comunes, es el promedio de todos esos lugares. Esto fue dentro de la estancia Laguna Verde. Y tiene otra particularidad: se puede pescar con mosca seca, lo cual es muy interesante porque no es tan común poder pescar truchas tan grandes (en verdad peces en general) así. Y acá pudimos pescar muchas con mosquitas diversas, algunas que imitaban algún ratoncito chiquito o moscas atractoras que flotan bien", describe.

Camaroncitos muy pequeños y en gran cantidad, el alimento de las truchas.

"Así que estuvimos pescando truchas un par de tardes. Como se ve en las imágenes, hay un montón, fue muy divertido. Yo estuve filmando, quien pescó las truchas fue Martín Robino Álvarez, jefe de guías del lodge Laguna Verde. Tincho, vive en Calafate y es un pescador y persona excelente. Y ya que estaba, también pesqué, como podrán ver..."

Utilizaron mosca atractoras y otras que imitaban a pequeños ratoncitos.

"Esos lagos en la meseta de la provincia de Santa cruz son depresiones del terreno, según explicó un geólogo. Es decir, no son de origen glaciar como acá en la cordillera sino que son colapsos del terreno que generaron depresiones y se llenan solamente con el aporte de agua de deshielo, porque ahí prácticamente no llueve. Hay vertientes por supuesto, pero básicamente depende del paquete de nieve que pueda caer en la montaña y ahí mismo", continúa.

El sistema de lagunas encadenadas próximas al lago Strobel.

"Todo ese sistema de lagos esta progresivamente perdiendo su nivel de agua con los años. Por una cuestión de calentamiento global, pero también por la cantidad de agua que se lleva el viento, que genera olas terribles y hace subir una especie de spray: se pierde mucha así", explica.

Todo ese sistema de los lagos no tiene escape: llega agua a través de los arroyos pero no va a ningún lado, queda ahí. Son como piletas que retienen el agua y no se escurre por ningún arroyo, no llega nunca al mar, nunca sale de ahí: se pierde solo por evaporación y por la acción del viento", señala por último.

El video que filmó Pablo Saracco en Santa Cruz: