"Se va a acabar", un filme sobre la resistencia trabajadora en la última dictadura

En la Sección “Una noche especial” del Bafici 2021 se exhibirá este miércoles, en el cine Gaumont, el documental "Se va a acabar”, dirigida por David Blaustein (Cazadores de Utopías, Botín de guerra, Hacer Patria y Secretos rebelado, entre otros filmes documentales) y el neuquino Andrés Cedrón (La Caracas). Posteriormente se anunciará cuáles serán las 72 horas en el que estará en la plataforma online del Festival.

Con un libro perteneciente a Andrés Cedrón, quien también tuvo a su cargo la edición, “Se va a acabar” recoge los testimonios silenciados de trabajadoras y trabajadores que participaron en distintos conflictos sindicales durante la última dictadura cívico militar, enfrentando el intento de desmantelar la industria y desarticular a la clase obrera organizada.

Los protagonistas fueron delegados o activistas sindicales de cerámicas Cattaneo y Lozadur, de la industria del tabaco, de la textil Alpargatas, de Subterráneos de Buenos Aires, del Banco Nación y de la Comisión de los 25, que fueron los sindicalistas que enfrentaron a la dictadura organizando los históricos paros del 27 de abril de 1979 y el 30 de marzo de 1982.

Nos parece muy injusto el desprestigio que vive el sindicalismo en la actualidad y nos duele el olvido que vive la sociedad sobre la resistencia de las trabajadoras y los trabajadores durante la dictadura cívico militar". Andrés Cedrón.

Acompañando la vida cotidiana de ayer (con variado e importante material de archivo) y de hoy (con el seguimiento de las actividades diarias o con el recorrido de locaciones que tuvieron que ver con los hechos pasados), los personajes humanizan las pequeñas y grandes resistencias que el movimiento obrero logró llevar a cabo frente a la represión y la desaparición sistemática de personas.

Imagen de "Se va a acabar", de Blaustein y Cedrón.

Se desarrolla una sucesión de capítulos donde cada uno tiene un título y un protagonista principal que muestra un matiz distinto sobre la lucha y la resistencia obrera en esos años.

En un diálogo con Río Negro, Andrés Cedrón, sobrino del músico Tata Cedrón, habló acerca de este filme y de su trabajo junto a Blaustein.

P: ¿Cómo se les ocurrió la película?

R: A mí primero me convoca Coco Blaustein a participar en lo que iba a ser una serie para el Canal Encuentro y que quedó suspendida al cambiar los directivos del canal a finales del año 2015. Tras esa frustración, con Coco teníamos la convicción de que esta historia debía contarse en una película documental. Recién allí, Coco muy generosamente me propuso codirigirla y me pidió hacerme cargo del guión para que él pudiera tener tiempo para producirla y para buscar fondos.

Imagen de "Se va a acabar", de Blaustein y Cedrón.

P: ¿En que se inspiraron?

R: Creo que en un principio Coco me convoca porque tengo muchas relaciones con el sindicalismo. Realice micros y documentales sobre esta temática. Tuve la posibilidad de conversar y formarme en la historia del sindicalismo argentino. Coco, por su parte, si bien es además contemporáneo a los hechos que relatamos, también tiene mucha relación con el movimiento obrero a lo largo de su vida. A ambos nos parece muy injusto el desprestigio que vive el sindicalismo en la actualidad y nos duele el olvido que vive la sociedad sobre la resistencia de las trabajadoras y los trabajadores durante la dictadura cívico militar. En la película, se trata de hacer hincapié sobre el dato relevante que aproximadamente el 66% de los detenidos desaparecidos eran activistas, delegadas o delegados sindicales, de manera que tratamos de aportar nuestro granito de arena para la discusión sobre los verdaderos objetivos económicos y sociales que tenía la dictadura cívico militar y la importante participación de las patronales.

P: ¿Cuánto tiempo demandó escribir el guion?

R: Fueron alrededor de 6 meses de trabajo porque partía de una muy buena investigación que comenzó Victoria Basualdo y la terminaron Francisco Yofre y Coco Blaustein. Tenía todo al alcance para que pudiera concentrarme en la forma y con qué recursos contar esta serie de relatos. Las charlas y discusiones con Coco rondaban en tres principios rectores: humanizar a los protagonistas, no hacer diferencia si eran grandes o pequeños actos de resistencia y que la cotidianidad de los entrevistados en el ayer como en el hoy fuera el detonante para contar cómo se sobrellevó la resistencia y cómo se sobrelleva el dolor por lo ocurrido.

Imagen de "Se va a acabar", de Blaustein y Cedrón.

P: ¿Cómo podés resumir la relevancia que tiene la banda sonora?

R: La verdad que fue un lujo contar con las inclusiones de obras de mi tío Tata Cedrón, interpretadas por Cuarteto Cedrón, claro, sumado al aporte del gran músico Lolo Micucci con bandas originales para la película. Ambos fueron fundamentales para desarrollar los climas que necesitábamos generar en el documental. Además, cada uno aportó conceptos en el proceso creativo. Lolo desde la composición y el Tata en la selección de canciones de su prolífica obra.

En este film, aparecen entrevistas con Carlos Leguizamón (delegado de la fábrica Cattaneo), Roberto Digón (Secretario Gral. del Sindicato del tabaco), María Luisa Rodríguez (delegada textil- Alpargatas), Germán Valdivieso (delegado de subterráneos), Ana María Putelli (delegada bancaria) y César Loza (Secretario Gral. Sindicato Portuario); “estas crónicas de vida recuerdan que, para transformar las injusticias, las pequeñas acciones asumidas con una gran responsabilidad hacen la diferencia. Las grandes decisiones que tomaron para resolver conflictos, para enfrentar el terror, para resguardar los derechos, hizo que personas comunes y corrientes sean realmente quienes ayudaron a cambiar la historia”, enfatizó Cedrón.

Ficha técnica

Dirección: David Blaustein y Andrés Cedrón

Productora Zafra Producciones SRL

Producción Ejecutiva: David Blaustein

Dirección de producción: Graciela Mazza

Dirección de Fotografía: Leonardo Val (ADF) y Augusto De Antoni

Guión y edición: Andrés Cedrón

Material de archivo: Silvina Segundo

Investigación: Francisco Cofre

Jefa de Producción: Ana Kohring

Sonido directo: Tomás Portías (ASA)

Postproducción de sonido: Carlos Olmedo

Música: Juan Tata Cedrón y El Cuarteto Cedrón

Música original: Lolo Micucci

Ilustración y Animación: Víctor Caballero y Leandro Piccarreta

Operador de Drone: Luciano González

Año y país de origen: Argentina, 2020

Duración: 1´55”

Entrevistados:

Carlos Leguizamón Delegado ceramista (Fábrica Cattaneo)

Roberto Digón Secretario General Sindicato del Tabaco

María Luisa Rodríguez Delegada textil (Alpargatas)

Germán Valdivieso Delegado de Subterráneos

Ana María Putelli Delegada bancaria (BIR y Banco Nación)

César Loza Secretario Gral. Sindicato Portuario