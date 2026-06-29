Nicolás Varrone vendrá a Sudamérica y se reencontrará con un gran amor

Si bien ocupa el 100% de su tiempo y atención en el desafío de Fórmula 2, el argentino Nicolás Varrone tendrá lugar en su agenda deportiva para, al menos por una vez en la temporada, reencontrarse con su viejo gran amor.

El piloto bonaerense, 17° el pasado domingo en el Gran Premio de Austria de F2, fue confirmado hoy como uno de pilotos que será de la partida en Las 6 Horas de Sao Paulo, competencia válida por el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC).

La cita, válida por la cuarta programación del certamen, se disputará los días 10, 11 y 12 de julio y significará el regreso del volante de 24 años a la especialidad donde compitió a tiempo completo hasta la pasada temporada.

Varrone será reemplazo de Nicky Catsburg y se subirá a un Chevrolet Corvette dentro de la divisional GT3, compartiendo butaca con Ben Keating, con quien resultó ganador de las 24 Horas de Le Mans en 2023 y campeón mundial meses más tarde; y con el británico Jonny Edgar en el TF Sport.

En cuanto a su participación en la F2, telonera de la Fórmula 1, Nico volverá a la acción el próximo fin de semana en Silverstone (Inglaterra), en lo que será la sexta fecha del año. Allí querrá dejar atrás el mal paso por Austria y volver a ser protagonista.