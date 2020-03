Seis casos de coronavirus en un equipo español donde juegan tres argentinos

La situación en Europa respecto a la pandemia es mucho más grave que en otras partes del mundo. El deporte no está exento y ayer se conocieron más casos.

Seis integrantes del Espanyol de Barcelona dieron positivo de coronavirus. ‘‘Miembros de la primera plantilla y el staff técnico han dado positivo en las pruebas del Covid-19 en las últimas horas. Todos se encuentran con síntomas leves y están cumpliendo con las recomendaciones médicas’’, avisaron desde el club.

En la institución militan tres jugadores argentinos: Cristian ‘‘Chuky’’ Ferreyra (ex Vélez y Banfield), Jonatan Calleri (ex Boca) y Matías ‘‘Monito’’ Vargas (ex Vélez). Ninguno de los tres forma parte del grupo que se contagió, aunque el club no quiso revelar los nombres.