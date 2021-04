Sentada en el López Lima, con reclamos de «seriedad» para el gobierno

Autoconvocados de Roca realizaron hoy una sentada en el ingreso al hospital Francisco López Lima, para insistir en la necesidad de que el gobierno provincial “tome con seriedad” el conflicto con los trabajadores de la salud.

La manifestación fue acompañada por la difusión de un documento, donde los integrantes de la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) plantean tres demandas concretas:

- Que se incluya a esa representación sindical con pleno derecho a la negociación, tanto del Convenio Colectivo de Trabajo como la discusión de las escalas salariales.

- Que se establezca un marco legal claro y preciso de las convenciones colectivas, con una Ley acorde a la legislación nacional e internacional.

- Y que el Ejecutivo decida a negociar colectivamente con los representantes directos de los trabajadores de la salud, la pauta salarial.

“La jornada del 7 de abril, Día Mundial de la Salud Pública, dejó en claro y puso de manifiesto, que el Gobierno de Arabela Carreras, no pudo, no supo y/o no quiso, solucionar el problema, todo lo contrario, lo agravó. Y los trabajadores de la salud demostramos que no estamos dispuestos a soportar más humillaciones, mayor destrato, mayor ajuste, menos salarios y pésimas condiciones de trabajo”, puntualiza ese escrito.

La protesta fue acompañada por vecinos de la ciudad, que desde sus autos hicieron sonar sus bocinas en señal de respaldo a los trabajadores.

“La gobernadora ha demostrado una alta incapacidad en solucionar el grave conflicto que acarrea el sistema público de salud de una forma irresponsable y obtusa, que sólo ha dilatado, obstaculizado e impedido arribar a una solución que ponga fin al conflicto”, agrega el documento de Asspur.

También sostiene que “el ajuste a la baja salarial, con porcentajes muy inferiores a los estimados para la inflación, con la persistencia de liquidar sueldos en forma ilegal (60% de salarios no registrado) que son un verdadero fraude laboral, precariedad y pésimas condiciones de trabajo, es un “coctel” difícil de digerir para quienes, en la primera línea de combate contra la pandemia, lo han dado todo, hasta la vida”.