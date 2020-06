Roca

La pandemia tiene un efecto multiplicador en la sociedad. Así como potencia y destaca las virtudes de aquellos que todos los días pelean para evitar más contagios y asistir a los enfermos, también deja en evidencia los accionares mezquinos, irresponsables y poco humanitarios de quienes ostentan lugares jerárquicos.



Nuestra clase política no es la excepción. Hemos visto en el andar de estos más de 90 días desde que los argentinos conocimos la sigla ASPO, actitudes y comportamientos loables de muchos dirigentes, en defensa de los derechos del pueblo que representan, como así también acciones totalmente repudiables, cargadas de chicanas y lo peor de la mala política.



Río Negro, y General Roca en particular, se ven más afectados por este sin fin de pase de facturas de malas decisiones tomadas de ambos lados, intentando limpiar culpas y responsabilidades propias, endilgándolas al de enfrente, en este juego del gato y el ratón que tiene como participantes a la intendenta y la gobernadora, dejando en claro que la “grieta” está en todos lados.



Pero hay algo en lo cual ambas mandatarias coinciden, y es el principal problema que las aqueja: no escuchan más allá de su círculo rojo. Y es ahí donde irremediablemente comienza una cadena de errores no forzados, que llevará cualquier intento de solución al fracaso. Deben abrir los comités de crisis, que incluyan a la oposición, cámaras empresarias, sindicatos, actores de la sociedad civil, etc. Porque no se pueden tomar decisiones sobre determinados sectores, si antes por lo menos no se los escucha.



Y si por sus cabezas solo pasa el costo político que tendrán las decisiones que tomen, les digo algo que seguramente ya saben:también pagarán el costo si no hacen nada. Porque todos aquellos que durante este período complejo que nos toca vivir se quedan callados, pasarán tristemente al olvido de todos.



No solo parezcan que son capaces, sean.



Hugo Gastón Molina

DNI 28.687.399