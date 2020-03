Será reconocida la mujer que mantiene verde la segunda rotonda de Centenario

Desde hace 17 años, sus días comienzan a la 7 de la mañana en la plazoleta buscando mantener el verde de la segunda rotonda de Centenario. Ella es la responsable del cuidado y mantenimiento del lugar donde circulan cientos de vehículos.

El próximo 27 de marzo, María Eugenia Muros será reconocida como una de las mujeres destacadas de la ciudad. Su ingreso a ese sector demolió el monopolio de hombres. “Siempre digo que fui la primera mujer que entró a Espacios Verdes y la primera que pidió entrar a esa dirección”, dijo María Eugenia.

“Al principio me costó, me costó mucho, me costó lágrimas, enojos, porque la gente no entendía cuando yo le pedía que no pisaran el césped. Muchos me insultaban, otros me preguntaban: ¿Cómo una mujer trabajando acá habiendo tantos hombres? También me paraban y me preguntaban si estaba castigada en ese lugar, o por qué no pedía estar en una oficina, por mis estudios. Pero yo les decía que yo amaba ese lugar, y lo sigo amando, y pienso que voy a seguir estando en la rotonda hasta que me jubile”, comentó con orgullo María Eugenia.

María Eugenia ingresó en el área de Cultura de la Municipalidad porque había estudiado en la escuela de cine en Mendoza. Mientras trabajaba para la comuna, empezó a estudiar en la Facultad de Agronomía. Un proyecto que realizaba cursos de capacitación a distintos municipios marcó su camino hacia el oficio que realizará hasta la actualidad.

Yo creía que mi vocación era el cine, y con el tiempo me di cuenta que en realidad esto es lo que amo”, aseguró.

La mujer placera explicó que en su puesto de trabajo tiene agua de pozo, con alta salinidad y técnicamente no podía crecer nada. “Sin embargo he puesto flores, se ha podido mantener el césped, y eso es por la dedicación, por el amor que le pongo todos los días”, agregó.

María Eugenia Muros aconsejó a las mujeres “que no se dejen avasallar, que sigan en el camino que emprenden, y que, si tienen una convicción, sigan en ese camino”.