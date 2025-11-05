Adiós mopa y escobillón: cuánto cuesta el robot aspirador en el CyberMonday
Los robots aspiradores tienen descuentos de hasta el 58% en el CyberMonday. Hay modelos desde $127.149 y opciones con mapeo, trapeo y base de autovaciado.
El CyberMonday 2025 trajo fuertes descuentos en tecnología para el hogar, y uno de los productos estrella es el robot aspirador, la solución para reemplazar la mopa y el escobillón. Las ofertas incluyen modelos con descuentos que superan el 50% y financiación en cuotas sin interés.
Los precios varían significativamente según la tecnología del dispositivo, desde los modelos más básicos con sensores anticaídas hasta los más avanzados con mapeo láser, trapeo y bases de autovaciado.
Cuánto cuesta un robot aspirador en CyberMonday 2025
Gama de entrada (funciones básicas y sensores):
- Aspiradora Robot Gadnic (Sensor de Protección Contra Caídas): $127.149 (35% OFF), con 3 cuotas sin interés.
- Aspiradora Robot Ultracomb (Mod. AS-6061): $149.800 (41% OFF), con 6 cuotas.
- Aspiradora Robot V3s Pro (Insigna): $169.999 (58% OFF).
- Aspiradora y Trapeadora Robot (Sansei): $169.999 (42% OFF), con 6 cuotas sin interés.
Gama media (Mapeo, App y Trapeo):
- Aspiradora Robot con App y Trapeadora (Suono): $184.999 (32% OFF), con 6 cuotas sin interés.
- Aspiradora Robot Gadnic Z700 (App WiFi): $194.997 (19% OFF), con 3 cuotas sin interés.
- Aspiradora Trapeadora Robot Gadnic (2000 Pa): $225.049 (43% OFF).
- Aspiradora Robot Gadnic (5 Modos y Trapeo Inteligente): $235.399 (35% OFF), con 3 cuotas sin interés.
- Aspiradora Robot Ultracomb AS-8080: $241.632 (52% OFF), con 9 cuotas sin interés.
- Aspiradora Robot Cecotec Conga 999 Map X-Treme: $245.999 (15% OFF), con 3 cuotas sin interés.
Gama alta (Mapeo Láser, Autovaciado y más potencia):
- Aspiradora Robot Láser Plus Mapeo Inteligente (Suono): $313.499 (33% OFF), con 6 cuotas sin interés.
- Aspiradora Robot Liectroux C30B (Trapeadora): $333.399 (35% OFF), con 3 cuotas sin interés.
- Robot Aspirador Cecotec Conga 2499 Ultra Genesis (Mapeo): $340.999 (6% OFF), con 3 cuotas sin interés.
- Aspiradora Robot Gadnic Láser (Descarga Aut.): $355.220 (36% OFF), con 3 cuotas sin interés.
- Robot aspirador Conga 2499 Ultra Home (con autovaciado): $459.999 (10% OFF), con 6 cuotas sin interés.
- Aspiradora Robot Cecotec Conga 9590: $549.999 (11% OFF), con 6 cuotas sin interés.
