Cyber Monday 2025 con hasta 50% de descuento: moda barata, rebajas en zapatillas y los tips para aprovechar las ofertas

Comenzó el Cyber Monday 2025, uno de los eventos de comercio electrónico más grandes del país que siempre genera expectativas por sus increíbles descuentos en ropa, zapatillas y otros artículos de moda. La nueva edición inició el 3 de noviembre y ante la expectativa de los consumidores, se activó una serie de recomendaciones para garantizar la compra online segura y aprovechar todas las ofertas.

El rubro de la moda está causando furor por sus descuentos. La edición 2025 del Cyber Monday reflejó increíbles rebajas en los precios de indumentaria, calzados y accesorios, brindándoles una oportunidad todas las personas de anticipar compras para la temporada de verano o solo renovar el guardarropa.

Moda barata, rebajas en zapatillas y los tips para aprovechar las ofertas

En la categoría de «Indumentaria y Calzado» se destacan múltiples marcas que figuran en el sitio oficial del Cyber Monday con ofertas activas.

La edición de este año incluye productos de grandes marcas de ropa, calzado deportivo, y accesorios de moda como carteras. En el sitio web se puede filtrar ofertas por categoría, lo que facilita encontrar rebajas en prendas de temporada, liquidaciones de stock y otros combos.

Para aprovechar las ofertas, se recomienda fijar un presupuesto antes de sumarse al evento y crear una «lista de deseos» con aquello que realmente se necesita.

Durante los días de Cyber Monday conviene revisar los precios y comparar entre distintas tiendas para corroborar que el descuento sea real.

También se aconseja observar costos adicionales como el envío o el tiempo de entrega; y por último, asegurarse de que la tienda adherida figure en el listado oficial del evento.

Consejos para compra online de forma segura y evitar estafas

Como el Cyber Monday es un evento popular, los consumidores se convierten en víctimas perfectas para estafas virtuales por ello, para evitarlas, las autoridades lanzaron una serie de recomendaciones para comprar de forma segura.

Navegación segura: solo se debe ingresar a sitios oficiales y verificar que la dirección web cuente con el candado de seguridad (https). Se recomienda leer reseñas sobre el vendedor y los términos de promoción.

Exigir comprobantes: cada operación debe estar respaldada con factura, ticket o comprobante digital.

Ejercer el derecho al arrepentimiento: el comprador puede cancelar la operación hasta 10 días después de recibir el producto, sin tener que justificar el motivo. Los sitios deben incluir un «botón de arrepentimiento».

Verificar stock antes de confirmar la compra: en ocasiones los productos con descuento no están realmente disponibles.

Leer condiciones de cuotas y promociones: algunas ofertas incluyen recargos o intereses ocultos.

Guardar todos los intercambios con el vendedor

No compartir datos personales fuera de la plataforma oficial

Reclamar fallas o cobros indebidos: ante errores en promociones, cuotas o productos defectuosos, el consumidor debe conservar la factura y comunicarse primero con el comercio o entidad financiera. Si no hay respuesta, puede realizar la denuncia ante Defensa al Consumidor.

Con información de Ámbito y Noticias Argentinas