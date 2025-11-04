CyberMonday 2025: las categorías más visitadas, el rol de la IA y lo que ofrece la nueva sección “Al toque”

Con más de 5 millones de usuarios acumulados desde el inicio del evento, explorando las más de 15.000 MegaOfertas, el CyberMonday 2025 volvió a consolidarse como uno de los momentos más esperados del comercio electrónico argentino.

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento – que se extiende hasta el miércoles 5 de noviembre a las 23.59 – registró un pico de tráfico a las 23 del lunes con 187.000 usuarios conectados a la web oficial www.cybermonday.com.ar, detalló la organización.

CyberMonday 2025: las categorías más visitadas

A nivel federal, el interés del CyberMonday 2025 se concentró principalmente en Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Miguel de Tucumán. Este es el ranking de categorías más visitadas en el primer día:

Electro y Tecno

Indumentaria y Calzado

Viajes

Muebles, Hogar y Deco

Salud y Belleza

Deportes y Fitness

Motos y Autos

Bebés y Niños

Súper, Gastronomía y Bodegas

Servicios y Varios

“El comportamiento de búsqueda refleja a un consumidor informado, que analiza precios, compara beneficios bancarios y prioriza financiación en cuotas y envíos gratuitos. El interés por categorías como Electro y Tecno, Indumentaria, y Calzado y Viajes demuestra además un consumo diversificado, donde las decisiones de compra no responden solo a la necesidad, sino también a la oportunidad”, detalló la CACE.

CyberMonday 2025: Cybot, un asistente para mejorar la experiencia

Una de las innovaciones que se mantiene en esta edición del CyberMonday 2025 es Cybot, un agente de inteligencia artificial desarrollado para facilitar la navegación dentro del sitio. Alimentado por la información de las marcas participantes, permite a los usuarios buscar y filtrar ofertas según su medio de pago, categoría o marca, optimizando la experiencia de compra y el acceso a las oportunidades más relevantes. Entre los términos más buscados por los usuarios a través de Cybot se destacaron:

Ofertas

Celulares

Promociones

SmartTV

Cuotas sin interés

Cama

Freezer

Notebook

Cafetera

Aire Acondicionado

CyberMonday 2025: lo que ofrece la nueva sección “Al toque”

Además, a este CyberMonday 2025 se suma “Al toque”, una nueva sección que permite a los usuarios personalizar su experiencia dentro del sitio oficial, filtrando productos según sus intereses y accediendo a promociones en vivo, comparaciones de precios, envíos gratis y marcas destacadas. Esta herramienta busca hacer la navegación más dinámica y ofrecer una búsqueda más intuitiva y eficiente dentro del evento.