Combo de alerta en nueve provincias por ráfagas, viento zonda, lluvias y nevadas: mapa con las zonas afectadas este miércoles
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó las advertencias para este 26 de agosto 2026.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que este miércoles 26 de agosto de 2026 rige una alerta para gran parte del país. Las advertencias son por ráfagas, viento zonda, lluvias y nevadas. Alcanza a nueve provincias argentinas.
En algunos puntos de la cordillera la nieve acumulada «puede alcanzar valores entre 70 y 180 cm durante todo el período del alerta», indicó el organismo nacional.
Alertas en nueve provincias: las zonas afectadas este miércoles
Según detalló el SMN, en el norte de Chubut; centro, norte y este de Río Negro; Neuquén; Mendoza; San Juan; La Rioja y Catamarca hay alerta por vientos este miércoles.
En tanto, en La Rioja, San Juan y Mendoza se advierte hoy por viento zonda, con «velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 80km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas».
Alerta por nieve este miércoles 26 de agosto 2026 en cinco provincias
Hay alerta por nevadas la cordillera de Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja.
«El fenómeno también estará acompañado por vientos intensos, por lo que puede generarse reducción de visibilidad por la nieve en suspensión», describieron desde el SMN.
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