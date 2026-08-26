Combo de alerta en nueve provincias por ráfagas, viento zonda, lluvias y nevadas: mapa con las zonas afectadas este miércoles

Viento y ráfagas en un sector de la Patagonia. Foto: Archivo Florencia Salto .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que este miércoles 26 de agosto de 2026 rige una alerta para gran parte del país. Las advertencias son por ráfagas, viento zonda, lluvias y nevadas. Alcanza a nueve provincias argentinas.

En algunos puntos de la cordillera la nieve acumulada «puede alcanzar valores entre 70 y 180 cm durante todo el período del alerta», indicó el organismo nacional.

Alertas en nueve provincias: las zonas afectadas este miércoles

Según detalló el SMN, en el norte de Chubut; centro, norte y este de Río Negro; Neuquén; Mendoza; San Juan; La Rioja y Catamarca hay alerta por vientos este miércoles.

En tanto, en La Rioja, San Juan y Mendoza se advierte hoy por viento zonda, con «velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 80km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas».

Alerta por nieve este miércoles 26 de agosto 2026 en cinco provincias

Hay alerta por nevadas la cordillera de Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja.

«El fenómeno también estará acompañado por vientos intensos, por lo que puede generarse reducción de visibilidad por la nieve en suspensión», describieron desde el SMN.