Nueve muertos en Ucrania tras un bombardeo de Rusia: piden más sanciones contra el presidente Putin

Nueve personas murieron en Ucrania tras el bombardeo de misiles y drones de Rusia en tres ciudades distintas (Foto: Serhii Chalyi/REUTERS)

Al menos nueve personas murieron tras una serie de bombardeos en Ucrania por parte de Rusia. Medios locales confirmaron las víctimas fatales y varias docenas de personas heridas en el lugar. Las zonas atacadas fueron en zonas urbanas y civiles.

Los bombardeos fueron realizados en la madrugada del sábado en las ciudades de Dnipró, Zaporiyia (Al este del país) y en Jérson (sur de Ucrania). Los ataques destruyeron casas, servicios públicos e instalaciones institucionales.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski denunció al gobierno de Putin de continuar concentrando sus ataques a objetivos civiles sin fundamentos o armamento militar en el área. El cuerpo de inteligencia ucraniano denunció ataques rusos mediante misiles y drones en lugares fuera del centro de batalla.

El mandatario reclamó diversos crímenes de guerra por parte de Rusia: «Uno de los drones impactó contra un minibus civil que mató a un hombre y provocó lastimaduras a otros cuatro pasajeros» afirmó Zelenski.

Ante la constante amenaza, el presidente ucraniano solicitó a la unión europea para pedir mayores sanciones al gobierno ruso y el pedido de refuerzos y donaciones para la población local. Zelenski sostiene que la única forma de parar el avance ruso es aumentar la presión internacional.

Nueve muertos en Ucrania tras bombardeo ruso: qué zonas fueron atacadas y cuantas personas afectó

La ciudad de Dnipró fue una de las más afectadas por los ataques. Allí se reportaron al menos cinco muertos y más de 30 heridos, entre ellos menores de edad, mientras los equipos de emergencia trabajaban entre edificios destruidos y escombros.

Bomberos y personal de rescate buscan a personas atrapadas en los escombros: (Foto: AP Mykola Synelnykov )

En la región de Jersón, los bombardeos con drones, misiles y artillería dejaron cuatro víctimas fatales y al menos 17 personas heridas, en medio de ataques que alcanzaron tanto la capital regional como otras localidades cercanas.

Por su parte, en Zaporiyia un ataque con drones impactó contra un minibús civil, provocando una muerte y varios heridos, lo que volvió a poner el foco en los riesgos para la población fuera de las líneas de combate.