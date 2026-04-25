Ni pechuga ni filet: la mejor forma de comprar pollo y ahorrar

En medio de los cambios en los hábitos de consumo, cada vez más personas eligen cortes específicos como la pechuga de pollo por comodidad. Sin embargo, desde el propio rubro advierten que esta decisión no siempre es la más conveniente, ni en precio ni en aprovechamiento.

Según publicó El Cronista, un carnicero que se hizo viral en redes sociales puso en duda esta costumbre y recomendó volver a una práctica más tradicional: comprar el pollo entero.

El consejo que pone en duda una elección habitual

Rubén, conocido como “El Carnicero Tiktoker”, fue contundente en uno de sus videos: “Comprar pechuga es un error fatal”. Su planteo apunta a que, aunque parezca más práctico, este corte suele ser más caro y menos rendidor que adquirir el ave completa.

La propuesta es simple: elegir un pollo entero, trozarlo en casa y aprovechar cada parte según la preparación.

Por qué conviene comprar el pollo entero

El argumento no es solo económico. Según explica el carnicero, esta opción permite:

Ahorrar dinero , ya que el kilo de pollo entero suele ser más barato

, ya que el kilo de pollo entero suele ser más barato Tener mayor variedad de platos (milanesas, guisos, caldos, al horno)

(milanesas, guisos, caldos, al horno) Aprovechar el producto al máximo, sin desperdicios

Freezar porciones y organizar mejor las comidas

Además, remarca que muchas veces el problema es de hábito: “La gente no sabe comprar”, asegura, en referencia a la falta de planificación al momento de elegir en la carnicería.

Una lógica más práctica y económica

La recomendación de los especialistas del sector apunta a volver a un consumo más consciente, donde no solo importe la rapidez, sino también el rendimiento y el aprovechamiento.

En tiempos donde el precio de los alimentos es un factor clave, pequeños cambios como este pueden marcar la diferencia en el bolsillo y en la cocina diaria.