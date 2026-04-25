Boca acelera por un ex River de cara al próximo mercado de pases

Boca vive un presente de ensueño. Con seis victorias en los últimos siete partidos, el Xeneize se ubica líder en la Zona A del torneo Apertura y en su grupo de Copa Libertadores.

Con la mira puesta en el cierre del semestre, el equipo de Úbeda ya empieza a planificar el próximo mercado de pases, donde el sueño por la llegada de Paulo Dybala se lleva toda la atención.

Pero en las últimas horas se conoció que la dirigencia ya puso los ojos en un viejo anhelo: Benjamín Rollheiser. En este verano, Boca buscó al actual futbolista de Santos pero no pudo cerrar el fichaje por las altas pretensiones del equipo de Neymar. Luego de algunos meses, la situación ha cambiado.

Según informó el periodista brasileño Vagner Frederico, el Peixe estaría dispuesto a vender al jugador de 26 años, que no ha tenido grandes participaciones en esta temporada del Brasileirao y la mayor cantidad de minutos la sumó en Copa Sudamericana. Su última titularidad fue el 22 de enero.

De esta manera, Rollheiser estaría abierto a negociar su salida de Brasil a mitad de año. Además, transcendió que el mediocampista tiene el deseo de vestir la camiseta azul y oro.

Si se termina dando su arribo, será el segundo jugador con pasado en River que llega al Xeneize en este 2026, luego de Adam Bareiro. En el Millonario no dejó la mejor marca: en 34 partidos anotó un gol y se fue libre en 2022 luego de una gran polémica.

Rollheiser jugó en River desde 2020 a 2022.

El equipo de Boca para enfrentar a Cruzeiro

El próximo desafío de Boca será visitar a Cruzeiro el próximo martes desde las 21:30 por la 3° fecha de la Copa Libertadores. Para este duelo, Claudio Úbeda planea poner en cancha el mismo equipo titular que derrotó a River en el Monumental.

La baja de último momento para viajar a Belo Horizonte es Ander Herrera, que sufrió una nueva lesión muscular y tendrá un tiempo de recuperación de aproximadamente cuatro semanas.

La probable formación: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro