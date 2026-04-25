Cómo será el decomiso de bienes a Cristina Kirchner y qué instancia queda para los condenados en la causa Vialidad

Un fallo histórico de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó la tasación y posterior ejecución de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, Lázaro Báez, y el resto de los condenados por la causa Vialidad, el proceso judicial en el cual se investigó y condenó la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Decomiso de bienes por la causa vialidad: qué instancia queda para los condenados

La medida establece que los activos no alcanzan para cubrir los $684 mil millones fijados como decomiso por el caso, se deberá avanzar con el remate de los bienes de todos los involucrados en el fraude.

En el listado se incluye a las propiedades a nombre de Austral Construcciones S.A.; Kank y Costilla S.A.; Loscalzo y Del Curto S.R.L; Nelson Guillermo Periotti; José Francisco López; Mauricio Collareda; Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich.

El fallo también se resalta que el Ministerio Público Fiscal podrá conservar «íntegramente la facultad de identificar, en el curso de la ejecución, nuevos bienes susceptibles de realización».

La resolución le delega al Tribunal Oral Federal 2 que continúe con el trámite según los términos del acuerdo de la Corte Suprema de la Justicia que en el pasado aprobó el «Reglamento de efectos decomisados en causas penales».

Pese a la ratificación de la sentencia, fuentes judiciales admitieron que el procesó podría verse interrumpido si la defensa de la expresidenta y el resto de los acusados, presenta un recurso extraordinario ante Casación. Aunque los camaristas lo declaren inadmisible, la última oportunidad de los condenados será seguir con un recurso de queda ante el Máximo Tribunal.

Cómo será el decomiso de bienes a Cristina

Para llevar a cabo la recuperación de bines que dictó la sentencia de Vialidad, el TOF 2 deberá tomar en cuenta la Acordada 22/2025 de la Corte Suprema, que dispone la administración del decomiso.

Los magistrados tendrán que realizar una subasta con previa notificación a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura del Máximo Tribunal. En esta instancia deberán indicar el comprados y las sumas obtenidas. El dinero de la venta deberá después ser depositado en las cuentas bancarias del más tribunal federal.

Para aquellos bienes muebles registrables y no registrables que puedan tener utilidad social, ya sea por su valor económico y/o cultural, se ordenará su tasación y podrán asignarse provisionalmente el uso del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal o las fuerzas de seguridad.

En caso de que los bienes tengan utilidad inmediata y concreta para la comunidad, estos podrán destinarse a programas de asistencia a víctimas, educativos, de salud, de reinserción social o de contención de personas en situación de vulnerabilidad.

Todos los elementos que se recuperen a través del proceso judicial, como viviendas o vehículos, quedarán bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la misma colabora con la subasta, puesta en valor, mantenimiento o aprovechamiento de los bienes decomisados.

Con información de Infobae