Cruce con Brasil | Javier Milei apuntó contra Lula: «Es ladrón, es corrupto y lo liberaron por una falla en el procedimiento»

Lejos de buscar la cautela para descomprimir la máxima tensión internacional de los últimos años, el presidente Javier Milei volvió a cargar duro contra su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. En declaraciones televisivas, el mandatario libertario revalidó los insultos lanzados en San Pablo, aseguró que sus calificaciones son «verdades factuales» y se definió como un «cruzado de las ideas de la libertad» dispuesto a dar la batalla cultural contra el socialismo en la región.

Durante una entrevista concedida a LN+, el jefe de Estado argumentó que el mandatario brasileño no fue absuelto por la Justicia por sus delitos de corrupción, sino liberado a raíz de un vicio de forma.

“Es un ladrón, es un corrupto. Fue condenado y estuvo preso, con lo cual es cierto lo de presidiario. Lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto. Es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar”, afirmó el Presidente.

La «falla de procedimiento»: el argumento judicial con el que Javier Milei ataca a Lula

Para sostener sus acusaciones, el jefe de Estado argentino aludió al derrotero de las causas de la Operación Lava Jato. Lula da Silva acumuló dos condenas por corrupción y lavado de dinero —por las que cumplió 580 días de prisión entre 2018 y 2019—, pero la Corte Suprema de Brasil anuló los procesos en 2021.

El trasfondo técnico detrás de la embestida presidencial contempla:

Incompetencia territorial: el juez del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anuló los fallos al dictaminar que el fuero federal de Curitiba carecía de jurisdicción para juzgar hechos ocurridos en Brasilia.

el juez del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anuló los fallos al dictaminar que el fuero federal de Curitiba carecía de jurisdicción para juzgar hechos ocurridos en Brasilia. Sin declaración de inocencia: la decisión judicial no absolvió a Lula sobre los hechos denunciados, sino que anuló el proceso por un vicio de procedimiento y ordenó reiniciar las actuaciones desde «fojas cero» en los tribunales de la capital.

la decisión judicial no absolvió a Lula sobre los hechos denunciados, sino que anuló el proceso por un vicio de procedimiento y ordenó reiniciar las actuaciones desde «fojas cero» en los tribunales de la capital. Anulación de pruebas: posteriormente, el máximo tribunal brasileño invalidó la totalidad de los elementos de prueba recolectados por los fiscales de la Lava Jato al considerar que se obtuvieron mediante mecanismos irregulares.

Cronología de una escalada sin precedentes: el conflicto diplomático entre Brasil y Argentina

El choque institucional comenzó el sábado 26 de julio durante la Convención del Partido Liberal en San Pablo, donde Milei bendijo la candidatura de Flávio Bolsonaro para los comicios del próximo 4 de octubre y tildó a Lula de «basura socialista».

El contrapunto derivó en una serie de reacciones en cadena:

Acusación por el Mundial: de regreso en Buenos Aires, Milei responsabilizó a Brasil por «el 25% de la campaña antiargentina» desplegada en redes sociales tras la cita mundialista.

de regreso en Buenos Aires, Milei responsabilizó a Brasil por «el 25% de la campaña antiargentina» desplegada en redes sociales tras la cita mundialista. Protesta e hito diplomático: el canciller brasileño Mauro Vieira citó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi , y llamó a consultas de urgencia a su representante en Buenos Aires, Julio Bitelli , una medida sin antecedentes recientes.

el canciller brasileño citó al embajador argentino en Brasilia, , y llamó a consultas de urgencia a su representante en Buenos Aires, , una medida sin antecedentes recientes. Intento de contención: desde Cancillería, Pablo Quirno descartó de plano una ruptura de relaciones para resguardar la balanza comercial.

desde Cancillería, descartó de plano una ruptura de relaciones para resguardar la balanza comercial. Respuesta desde el PT: en las últimas horas, Lula contraatacó en un acto en Ceará advirtiendo que la extrema derecha no volverá a gobernar su país: “Que vengan a ayudarlos quienes quieran. Si quiere venir Donald Trump, que venga. Si quiere venir Javier Milei, que venga”.

Con información de LN+.