Paro nacional docente: Río Negro confirmó que descontará el día

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) cumple una jornada de protesta en adhesión al paro nacional dispuesto por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), mientras que el gobierno provincial confirmó que se le descontará el día a los docentes que no concurran a trabajar.

Como en medidas anteriores, los docentes que concurran a prestar servicio deben registrar su presencia en la web del Ministerio de Educación, a través de «Trámites y Consultas» para evitar el descuento.

El gremio dispuso distintas convocatorias regionales que se desarrollarán en Roca, Bariloche y Valle Medio.

La medida de fuerza de Ctera reclama la convocatoria a la paritaria paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y rechaza «el proyecto de Ley de Libertad Educativa, por constituir un grave avance sobre el derecho social a la educación, la libertad de enseñanza, el trabajo docente y la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar una educación pública, democrática, inclusiva y de calidad para todas y todos».

Por su parte, ATE Río Negro lleva adelante distintas acciones de visibilización por el paro nacional en reclamo de una recomposición salarial y contra el despido de trabajadores en los organismos nacionales.