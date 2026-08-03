Desde Chile alertan la «compleja situación» por los camiones varados tras el cierre prolongado del Paso Cristo Redentor

El Paso fronterizo Cristo Redentor continúa cerrado y la Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) emitió un comunicado para advertir la «compleja situación» que atraviesan los trabajadores que desde hace 20 días se encuentran varados.

Este lunes 3 de agosto desde el Gobierno de Mendoza informaron que continuará inhabilitado el cruce hasta nuevo aviso por las malas condiciones climáticas que azotan la zona desde hace días y que provocó la imagen viral de miles de camiones frenados a la vera de la ruta.

Cierre de Cristo Redentor: el mensaje por los camiones varados

Frente a este desolador panorama, la CNDC emitió un informe actualizado del panorama actual y en el escrito expusieron la compleja situación que viven los camioneros debido a las nevadas y la acumulación de nieve con metros de altura que generó la interrupción de los viajes.

“El Complejo Fronterizo Integrado Cristo Redentor – Los Libertadores permanece totalmente cerrado y cumple 18 días sin tránsito debido a la gran acumulación de nieve en la alta cordillera”, comienza el documento.

En este sentido, destacaron que equipos de Vialidad de Chile y Argentina trabajan en el despeje de la calzada, pero persisten los riesgos de rodados y avalanchas, por lo que no existe fecha definida para la reapertura.

“De persistir las malas condiciones climáticas en la frontera, una alternativa muy costosa y que genera importantes pérdidas de días para los viajes es el paso de Jama, en la frontera de la Segunda Región. Se recomienda a las empresas evaluar muy cuidadosamente la realización de viajes interfronterizos”, concluye.

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