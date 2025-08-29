ANMAT prohibió la comercialización de un reconocido suplemento dietario: ¿Cuál es?

En las últimas horas, se conoció que ANMAT prohibió un nuevo producto y ordenó retirarlo del mercado. Enterate acá de cuál suplemento se trata y todos los detalles.

ANMAT prohibió un reconocido suplemento dietario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) retiró del mercado un reconocido suplemento dietario con creatina. El producto tenía un rotulado falso con números inexistentes y carecía de registros sanitarios.

La decisión del organismo fue publicada este viernes en el Boletín Oficial. Esta medida prohíbe su elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio argentino y en las plataformas de venta en línea.

El producto en cuestión es el «Suplemento dietario a base de creatina monohidrato en polvo sabor durazno creatina monohidrato; marca Wolf Nutrition«, según el comunicado.

El Instituto Nacional de Alimentos (INAL) comenzó una investigación tras la denuncia de un particular. Allí, se constató que el producto no contaba con los registros obligatorios de establecimiento y de producto, y que los códigos impresos en el envase eran inexistentes

El organismo remarcó que, al no garantizarse las condiciones de elaboración y control de calidad, el suplemento es ilegal y representa un riesgo para la salud de los consumidores.

La Anmat prohibió la comercialización de un suero: alerta por un laboratorio con «deficiencias críticas»

Mediante una disposición publicada este viernes en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), estableció la inhibición preventiva de todas «las actividades productivas» de la empresa P. L. RIVERO Y CIA. S.A. Se trata de un laboratorio con especialidades medicinales inyectables, y a la importación y exportación de medicamentos. Explicaron que se tomó la decisión por «deficiencias críticas durante la inspección». Entre otras de las medidas se prohibió la comercialización y la distribución de la Solución Isotónica de Cloruro de Sodio fabricada por la entidad que tiene su planta en Buenos Aires.

«La medida fue tomada luego de detectar deficiencias críticas, por lo que se trataría de productos contaminados elaborados en un establecimiento con deficiencias en el cumplimiento de las Buenas Prácticas y por ello no se puede asegurar que cumplan con los requerimientos de seguridad y eficacia de acuerdo con las normas de calidad adecuadas al uso que se les pretende dar y conforme a las condiciones exigidas para su comercialización», expuso la Anmat.